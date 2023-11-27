В ИТ-парке открылась Hardware-лаборатория бизнес-инкубатора

В торжественном открытии в рамках Российской недели стартапов приняли участие президент Академии наук РТ, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов, первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«Развитие ИТ-стартапов и технологического предпринимательства в Республике Татарстан является актуальной задачей. В рамках стратегических инициатив в Татарстане широко рассматривается университетское технологическое предпринимательство, благодаря которому к 2030 г. в Российской Федерации должно появиться до 30 тысяч проектов. Было четыре волны студенческих стартапов, которое привлекали в том числе и студентов из-за рубежа. Мы участвовали и набрали наибольшее количество заявок. У нас было 442 победителя. На втором месте шла Москва, у которой было 410 победителей, а за ней Санкт-Петербург — 250», — сказал президент Академии наук РТ, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

«Это важное событие для молодых развивающихся компаний, которое успешно реализует ИТ-парк. Работе со стартапами в республике уделяется большое внимание, в том числе силами Бизнес-инкубатора и Стартап-хаба, поддерживающими компании на разных этапах развития. Резиденты, их продукты и услуги, а также инновационные решения позволяют ежегодно делать рывок в цифровизации не только в Республике Татарстан, но и в целом во всей стране», — сказал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Hardware-лаборатория Бизнес-инкубатора — новое направление развития Бизнес-инкубатора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологи «ИТ-парк». Это первая лаборатория-инкубатор в Республике Татарстан, призванная стать точкой притяжения для стартап проектов в ПФО, реализующих свою деятельность по следующим направлениям: робототехника, БПЛА, микроэлектроника, умный дом, вендинго-строение, 3Д-проектирование и моделирование», — сказал директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Руслан Власов.

На старте, доступ к лаборатории получают только резиденты Бизнес-инкубатора, реализующие свою деятельность по одному из вышеперечисленных направлений. Среди них — «Тонкор Технолоджи», «Флуктио», «КлаудД», «АР-сервис», «Мандарин — умный вендинг», «Принтлаб» и др.

Лаборатория обеспечена современным техническим оборудованием: сверильные станки, лазерно-гравировальный станок, токарный станок, зона 3D-принтеров, паяльные станции, а также всеми необходимыми инструментами. Резиденты Бизнес-инкубатора являлись главными консультантами при выборе оборудования.

Лаборатория является бустом для ускоренного выхода на рынок. Основная цель лаборатории — быстрое прототипирования технологических решений резидентов, возможность экспериментировать с объектами, работать с профессионалами в сфере инженерии. Лаборатория покрывает все потребности для обработки металла, дерева, оргстекла и пластика, в лаборатории предусмотрена отдельная мастерская и чертежные зоны.