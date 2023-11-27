В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка

Сбербанк запустил сервис «Оплата улыбкой» в сети магазинов «Аскона» по всей стране – это почти 400 магазинов в 123 городах России. Теперь клиенты смогут расплачиваться на кассе всеми возможными способами — наличными, картой, по QR-коду и биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Технология работает эффективно, сам тестировал неоднократно и нареканий не обнаружил. Свою задачу мы видим в том, чтобы предоставить клиентам как можно больше удобных способов оплаты покупок и поэтому развиваем наше семейство платежных сервисов SberPay. Это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах Android и оплата улыбкой. «Сбер» будет и дальше повышать узнаваемость и качество сервиса в нашей стране, чтобы у россиян был лучший в мире опыт платежей. Мы благодарны «Асконе» и другим компаниям-партнерам за то, что они помогают нам совершенствовать безналичные платежи, делая процесс оплаты еще более быстрым, удобным и безопасным».

Владимир Корчагов, исполнительный директор розничного бизнеса Askona Россия и СНГ: «Клиентоцентричность – одна из ключевых ценностей компании. Мы строим бесшовный клиентский опыт, так, чтобы покупателям было максимально удобно взаимодействовать с компанией в любой точке касания. Нам важно удовлетворять потребности наших клиентов и в качественном продукте, и в удобном сервисе. «Оплата улыбкой» от «Сбера» расширила спектр возможностей для оплаты покупок, который, несомненно, оценят клиенты «Асконы».

Помимо «Асконы», сервис «Оплата улыбкой» уже доступен в супермаркетах «Перекресток», «Пятерочка», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», магазинах одежды и обуви Zolla, Zenden и Koton. Этот список продолжает расширяться.

Чтобы активировать новый метод платежа в приложении «Сбербанк онлайн», достаточно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк онлайн» «Оплата улыбкой». После этого покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.

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