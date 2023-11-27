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Московский Политех стал технологическим партнером Центра роботизации технологий городского хозяйства в Сколково

В новаторском пространстве «Сколково» был официально запущен Центр роботизации технологий городского хозяйства, организованный компаниями «Меркатор Холдинг» и «Автономика». Центр предназначен для тестирования и дальнейшего внедрения инновационных проектов в сфере уборки и содержания городской инфраструктуры. Московский Политех объявлен технологическим партнером Центра, что подразумевает активное участие университета в экспертно-аналитической и инженерно-методической поддержке проекта для ускорения выхода разрабатываемых продуктов на рынок. Партнерство нацелено на развитие урбанистических технологий с упором на инновации, безопасность и удобство использования городской инфраструктуры.Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Проректор по научной работе Московского Политеха, Антон Наливайко, подчеркнул значимый рост рынка электротранспорта и указал на потенциал высокоавтоматизированной специальной и коммунальной техники как на драйвер индустрии электромобилестроения. «Скорость развития данного сегмента во многом будет определяться уровнем готовности технологий в сфере малотоннажных электрических платформ и элементов роботизации, а также наличием инфраструктуры для разработки и испытаний комплектующих высокоавтоматизированной техники. Московский Политех будет обеспечивать скорейший вывод продуктов на рынок», — сказал Антон Наливайко.

«Роль Московского Политеха принципиально важна, потому что в результате закрывается вопрос и в отношении тех, кто занимается коммерческой составляющей, и в вопросе тех, кто обслуживает технику, а в дальнейшем сможет разработать подобные технологии самостоятельно», — сказал Пабло Итурралде, директор «Передовой инженерной школы электротранспорта» Московского Политеха.

В ходе работы по развитию проекта стороны проведут методическую и экспертно-аналитическую работу, а также организуют опытные испытания инновационных продуктов и технологий. Также планируется актуализация программ по внедрению передовых технологий содержания объектов городского хозяйства, включая роботизированные и высокоавтоматизированные (беспилотные) виды техники.

«Наша цель — собрать профессионалов, готовых развивать современные городские технологии на базе будущего испытательного полигона. И мы рады, что Московский Политех, владеющий передовыми компетенциями, присоединился к нам. Уверены, что такое партнерство позволит создать конкретные отраслевые технологии, направленные на качество безопасность и комфорт дорожной и городской инфраструктуры», — сказал Павел Теплов, директор по инновациям «Меркатор Холдинг».

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