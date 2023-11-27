Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Липецкой области. Во второй половине 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обращаться к системам видеонаблюдения и контроля удаленного доступа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост спроса на подключение к системам видеонаблюдения показывают промышленные предприятия (30%) и сельскохозяйственные компании (25%). Цифровой сервис здесь необходим в основном для контроля периметра объекта, сельхозугодий, отслеживания пересечения границ, перемещение транспорта, включая распознавание номеров автомобилей. Все это позволяет следить за соблюдением производственных норм безопасности и охраны труда и предотвращать экстренные ситуации. На третьем месте (20%) – компании энергетической отрасли и ЖКХ, перед которыми стоит задача усилить наблюдение за важными объектами городской инфраструктуры.

«Липецкая область демонстрирует повышенный интерес к цифровым технологиям для обеспечения безопасности, в том числе к умному видеонаблюдению. Например, этим летом систему видеонаблюдения внедрили в сквере Молодежный в Усмани. Однако, наибольший рост спроса показала охрана удаленных объектов с помощью системы контроля удаленного доступа (СКУД), которую можно дополнять не только видеонаблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, но и другими цифровыми решениями. Предприятиям важно предотвращать несанкционированное проникновение на объекты и внутренние помещения, а также вести учет сотрудников, отслеживать перемещения по территории и делать это все в автоматическом удаленном режиме», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные Телесистемы» (ПАО «МТС») — предоставляет услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.