Крупнейший город Вьетнама подключил более 100 клиник к системе видеосвязи TrueConf

Департамент здравоохранения города Ho Chi Minh провел цифровизацию медицинских учреждений города с целью повышения качества обследования пациентов и снижения рисков врачебных ошибок. На базе ВКС-платформы TrueConf Server была запущена автономная сеть видеокоммуникаций, которая позволила объединить медперсонал более 100 ведущих больниц и сотрудников онкологического центра города, а также представителей Департамента здравоохранения Ho Chi Minh. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

Ho Chi Minh — крупнейший город Вьетнама, который является центром технологий в медицине, науке и промышленности страны. С целью повышения качества медицинского сервиса, а также в соответствии с государственной политикой цифровизации страны Департамент здравоохранения Ho Chi Minh инициировал создание масштабной сети видеоконференцсвязи, которая позволила бы перевести в бесперебойный дистанционный режим взаимодействие между врачами из разных по специализации медучреждений, а также общение с представителями государственного контролирующего органа.

В проект включили более 100 больниц города, в том числе городской онкологический центр, который ведет активную деятельность по работе с населением для повышения осведомленности об онкологических заболеваниях, а также сотрудничает с множеством международных медицинских учреждений для обмена опытом с коллегами. Сотрудники онкоцентра нуждались не только в инструментах для коммуникации с персоналом других больниц, но и в решении, способном обеспечить проведение масштабных мастер-классов, практикумов и семинаров по информированию общественности в онлайн-режиме.

Среди ключевых требований к сети коммуникаций — высокий уровень защиты данных и стабильная работа даже на слабых каналах связи, с учетом которых было принято решение о развертывании внутри ИТ-инфраструктуры Департамента здравоохранения и онкологического центра города Ho Chi Minh TrueConf Server — российской автономной ВКС-платформы со встроенным мессенджером. Хранение и обработка данных осуществляется на собственных серверных мощностях учреждений, что гарантирует сотрудникам полный контроль над системой видеоконференцсвязи и исключает доступ посторонних к конфиденциальной информации.

Пользовательские приложения TrueConf с ВКС, инструментами для совместной работы и мессенджером, доступные на ОС Windows, macOS, Linux, Android и iOS, позволяют медицинским работникам связываться с другими врачами «‎на лету», используя любые доступные устройства. Это позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации, связанные со здоровьем и жизнью пациентов, созывать немедленные консилиумы с коллегами и быстрее принимать важные решения, касающиеся постановки диагноза и выработки плана лечения. Кроме того, консультации с коллегами без необходимости личных встреч и командировок позволяют уменьшить вероятность врачебной ошибки.

Врачам и сотрудникам онкологического центра доступна адресная книга для вызова и общения с коллегами, планировщик онлайн-встреч и мгновенный запуск публичных и закрытых видеоконференций в разрешении до 4K UltraHD, корпоративный мессенджер, обмен файлами, демонстрация экранов, слайдов и трансляция видеофайлов во время ВКС, а также технологии TrueConf на базе ИИ, которые позволяют повысить приватность и улучшить качество проводимых встреч.

Итоговая ВКС-сеть объединила специалистов более 100 больниц в городе Ho Chi Minh, включая 650 сотрудников онкологического центра, а также представителей Департамента здравоохранения, что позволило значительно снизить нагрузку на медперсонал и повысить эффективность работы специалистов. На платформе TrueConf Server проводятся ежеквартальные собрания Департамента и подотчетных больниц по вопросам медицинского осмотра и лечения пациентов.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи, преобразивший рынок корпоративных коммуникаций в Восточной Европе. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».