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Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус

Компания PRO32, которая до 2022 г. была эксклюзивным дистрибьютором словацкого разработчика антивирусных решений ESET, выпустила новую версию своего флагманского антивируса, созданного совместно с компанией К7 Computing. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Новый антивирус PRO32 значительно менее требователен к вычислительной мощности устройств – в среднем он работает на 15% быстрее предыдущей версии. При этом обновление антивирусной базы по-прежнему происходит непрерывно в режиме реального времени, 24/7, что защищает пользователей даже от новейших угроз.

«Первая версия антивируса PRO32 вышла в свет в сентябре 2022. В течение года мы активно собирали обратную связь от наших пользователей – и домашних и корпоративных. Собранные данные легли в основу второй версии. Благодаря вовлечению наших клиентов в процесс разработки, обновленный антивирус PRO32 стал еще легче, еще надежнее и по-настоящему созданным для клиента», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор PRO32. — «В новой версии мы исправили баги и конфликты со сторонним ПО, а также полностью переделали интерфейс, чтобы сделать его более интуитивно понятным. И в дальнейших доработках продукта мы планируем ориентироваться на синергию надежности, скорости и удобства для наших пользователей».

Помимо домашней версии, выпущена обновленная корпоративная версия, которая теперь включает клиент для Linux, оптимизацию механизмов интеграции с SIEM, улучшенную система логирования и обновленную работу с MS Active Directory.

Антивирус PRO32 доступен в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Молдове, Грузии и Армении.

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PRO32 — российская компания с 18-летним опытом работы в международном бизнесе и имеющая обширную экспертизу в разработке и продаже ПО. Компания располагает региональной сетью из более 3 тыс. партнеров в 11 странах. PRO32 подбирает и развивает ИТ решения под цели и возможности МСБ.

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