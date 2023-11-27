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Fix Price оборудует свои магазины LED-экранами

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price оборудует свои магазины светодиодными LED-экранами, на которых будет транслироваться информация об ассортименте и выгодных акциях сети. Тем самым сеть сможет заинтересовать новых покупателей и повысить осведомленность о привлекательных предложениях среди своих существующих клиентов. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

На первом этапе проекта дисплеями могут быть оснащены около 300 магазинов сети. Для установки экранов были выбраны точки сети, расположенные преимущественно в торговых центрах и имеющих витринные стены вблизи входной группы. Наибольшее количество экранов появятся в Краснодарском крае, Московской области, Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

«Светодиодные экраны – более эффективный и оперативный способ коммуникации с покупателем, который, с одной стороны, служит дополнительным источником информации об акциях и предложениях сети, а с другой – улучшает внешний вид магазинов, делает их более современными. Техническая интеграция LED-экранов с панелью управления контентом позволяет буквально одним нажатием кнопки запускать и настраивать нужную трансляцию на экранах сразу во всех магазинах или же выборочно – в зависимости от наших потребностей», – сказала Екатерина Гончарова, директор по коммуникациям Fix Price.

В перспективе сеть рассмотрит возможности более широкого распространения различных LED-решений, в том числе – отличных по конструктиву и области применения от тиражируемых в данный момент.

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