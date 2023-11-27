«АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ

Новый IP-видеорегистратор STNR-6450 предназначен для обслуживания до 64 IP-камер видеонаблюдения, в том числе, со встроенной видеоаналитикой, как в режиме stand alone, так и в составе распределенных систем. NVR может выполнять видеозапись с разрешением до 4К и позволяет организовать достаточно емкий видеоархив (до 128 ТБ) на локальном уровне. Доступ к STNR-6450 упрощен за счет поддержки технологии P2P. Важно отметить, что 64-канальный IP-видеорегистратор поддерживает различные интеллектуальные функции, базирующиеся на искусственном интеллекте (классификация объектов, фиксация номерных знаков транспортных средств, умный поиск). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы» .

Аппаратные возможности IP-видеорегистратора позволяют записывать видео от 64 IP-камер видеонаблюдения с суммарным битрейтом до 400 Мбит/с. При этом STNR-6450 поддерживает разрешение записи до 3840x2160 пикс, что соответствует 4К. Используя функцию «двойного потока» (Dual Stream) 64-канальный IP-видеорегистратор способен вести синхронную запись сразу двух видеопотоков от подключенных к нему IP-камер – с высоким и низким разрешением. Такой функционал повышает производительность при работе с видеоархивом, поскольку позволяет оператору просматривать в записи одновременно максимальное число каналов от IP-камер без риска критически перегрузить систему, в том числе и при удаленном подключении.

Возможности встроенной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта стоит выделить отдельно. STNR-6450 способен в реальном времени анализировать видеопотоки по всем 64-каналам и сравнивать попавшие в кадр лица людей с базой данных. Вместе с тем, 64-канальный IP-видеорегистратор обеспечивает захват и отображение в реальном времени транспортных средств, включая безмоторные, регистрационных автомобильных знаков, людей и их лиц. Для максимально простого и быстрого перехода к требуемым фрагментам в многочасовом видеоархиве IP-видеорегистратор позволяет задействовать интеллектуальные алгоритмы поиска: по времени, изображению, полу человека, цвету и/или регистрационному номеру автотранспорта и т.д.

АРМО-Системы » представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ

Устойчивое скоростное IP-соединение для приема и передачи больших объемов информации обеспечивают два порта Gigabit Ethernet. Благодаря поддержке технологии Р2Р, упрощен доступ к STNR-6450 через удаленные ПК и мобильные устройства, а для просмотра видео на локальных мониторах 64-канальный IP-видеорегистратор оборудован 2 интерфейсами HDMI и разъемом VGA. Для подключения мыши, многофункциональной клавиатуры, джойстика, внешнего накопителя и других USB-устройств у данной модели предусмотрено четыре разъема USB. Наряду с этим у видеорегистратора имеются вход/выход аудио, 16 входов и шесть выходов тревоги, а также порты RS-485, RS-232 и e-SATA.

Создание видеоархива емкостью до 128 ТБ возможно на базе самого IP-видеорегистратора. В корпусе STNR-6450 предусмотрены слоты для установки 8 жестких дисков SATA емкостью до 16 ТБ каждый для архивирования данных по 64 каналам. HDD можно объединять в массивы RAID уровня 5, 6 и 10, тем самым повышая сохранность видеозаписей. Благодаря тому, что 64-канальный IP-видеорегистратор отслеживает такие системные события, как потеря видеосигнала, сбой жесткого диска, конфликт IP-адресов и нарушение сетевого соединения, и немедленно уведомляет о них пользователей, уровень надежности системы видеонаблюдения, использующей STNR-6450, значительно возрастает.