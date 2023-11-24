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Столичная компания «Технорэд» внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала 2023 года

Столичная компания «Технорэд» с начала 2023 г внедрила в работу 80 промышленных предприятий России свыше 300 роботизированных систем. Это позволило повысить их производительность за счет автоматизации технологических процессов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Автоматизация производственных процессов снижает количество рутинных операций, минимизирует человеческий фактор, повышает точность и скорость выполнения задач. Это позволяет наращивать эффективность труда в различных отраслях промышленности. Так, с начала 2023 г столичная компания «Технорэд» внедрила 310 робосистем на 80 предприятиях в Москве, Подмосковье, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и других городах. Роботы выполняют задачи по паллетированию, загрузке и выгрузке деталей, а также сварочные работы», – сказал Владислав Овчинский.

Например, один из проектов реализовали на московском приборостроительном заводе, где в начале текущего года столкнулись с нехваткой кадров на фоне расширения производства – новое оборудование токарно-фрезерной группы простаивало. Летом на предприятии внедрили два роботизированных оператора столичной компании, которые в три смены загружают и выгружают детали. По результатам трех месяцев производительность предприятия выросла вдвое, исключен простой оборудования.

Другой кейс реализовали на омском заводе металлообработки, где столкнулись с высокой долей производственного брака – заказчик не принял 20-тонную партию готовых изделий из-за дефектов сварных швов. Московская компания внедрила в работу предприятия три сварочные робосистемы, которые позволили в сжатые сроки выполнить заказ без дефектов и ручных доработок. Так, производительность предприятия выросла в три раза, исключен брак по причине человеческого фактора. Сегодня все серийные заказы по сварке на заводе выполняются роботизированными системами столичного производства.

«Промышленные роботы сегодня – эффективный инструмент для решения трудоемких и монотонных работ, их использование приводит к повышению производительности предприятий. За последние пять лет наша компания успешно внедрила более 600 роботизированных систем. Каждый заказчик подтвердил увеличение производительности как минимум в два раза», – сказал генеральный директор компании «Технорэд» Артем Лукин.

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