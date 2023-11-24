РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием «облачных» технологий (платформа Artificial Intelligence-as-a-Service (AIaaS)). Об этом CNews сообщили представители РФПИ.

На сегодняшний день компании в различных секторах используют технологии AIaaS для оптимизации рабочих процессов, предоставления улучшенных продуктов и услуг путем применения прогнозной аналитики, систем распознавания изображений и речи, специальных ботов и т. д. AIaaS предоставляет бизнесу доступ к широким возможностям и инструментам искусственного интеллекта без необходимости наличия собственной инфраструктуры или компетенций в этой сфере.

Платформа существенно уменьшит стоимость внедрения решений на базе ИИ и сделает их более доступными. Кроме того, она станет одной из ведущих площадок по развитию сервисов и алгоритмов машинного обучения в области ИИ, а также позволит осуществлять масштабирование российских разработок на международные рынки.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ: «Технологическое развитие является одним из ключевых приоритетов инвестиционной стратегии РФПИ: Фонд активно инвестирует в перспективные проекты на базе ИИ, помогая полностью реализовать их потенциал. Применение ИИ охватывает большой спектр отраслей российской экономики, включая, помимо ИТ-сегмента, также образование, здравоохранение, транспорт, торговлю, энергетику и др. Новые высокотехнологичные продукты и сервисы на основе ИИ все более востребованы не только со стороны лидеров рынка, но и небольших компаний, малого и среднего бизнеса. Создание платформы совместно с университетом ИТМО внесет значимый вклад в укрепление научно-технологического суверенитета России, развитие собственных компетенций в сфере высоких технологий, даст возможность российским разработкам удовлетворить потребности внутреннего рынка и успешно расти в глобальном масштабе».

Владимир Васильев, ректор ИТМО: «ИТМО – национальный исследовательский университет, где образовательная повестка определяется в первую очередь научной деятельностью. В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» в ИТМО основан исследовательский центр «Сильный искусственный интеллект в промышленности». Также в университете работает Центр компетенций национальной технологической инициативы по направлению «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии». Кроме того, ИТМО объединяет научную экспертизу с широкой сетью индустриальных партнеров в сфере ИИ – это делает квалификацию специалистов ИТМО уникальной и продуктоориентированной».

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РФПИ обладает опытом привлечения инвестиций для развития российских проектов в сфере ИИ, а также сетью международных партнеров и выступает в роли одного из ключевых институтов развития ИИ в России. Фонд принимал активное участие в разработке Национальной стратегии по развитию ИИ и Федерального проекта «Искусственный интеллект», содействует внедрению ИИ в российских компаниях, созданию соответствующей инфраструктуры, выводу перспективных российских технологий и продуктов на глобальный рынок. РФПИ входит в Альянс по развитию ИИ, объединяющий компании-лидеры в данной сфере, координирует привлечение инвестиций и участвует в других направлениях деятельности Альянса.

Искусственный интеллект ― фундамент для всего научно-образовательного профиля ИТМО: от химии, геномики и биотехнологий до робототехники, урбанистики и метаматериалов. Использование технологий ИИ позволяет создавать условия для подготовки кадров, внедрять ML-инструменты во все процессы, а также способствует формированию продуктового подхода и бизнес-мышления в среде преподавателей и студентов.