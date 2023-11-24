Разработан ИИ для определения уровня интеллекта по странице «Вконтакте»

Компания CVCODE протестировала собственную модель искусственного интеллекта, определяющую уровень IQ по странице VK с точностью до 96%. Об этом CNews сообщили представители CVCODE.

В результате трехлетней работы команда экспертов разработала и обучила ИИ-модель на данных более 20 тыс. пользователей. Результаты превзошли все ожидания: модель продемонстрировала высокую предсказательную способность.

Выбранное техническое решение позволяет искусственному интеллекту анализировать данные, автоматизировать их обработку и хранение. Результаты анализа на странице пользователя имеют очень высокую точность, что является уникальным на российском и международном рынке.

«Такого результата мы достигли благодаря большой репрезентативности данных и длительности эксперимента. Исследование, проведенное с помощью проверенных классических тестов на нашем сервисе, позволило обучить искусственный интеллект качественно находить взаимосвязи между наполняемостью профиля «Вконтакте» и данными результатов тестов на IQ Вандерлика и BIG5, – сказал Артем Аментес, основатель проекта. – Хочу отметить большой вклад каждого члена команды, а также научную поддержку МФТИ и грандов Фонда содействия инновациям и Российского научного фонда. Это позволило нам быть на передовой линии с точки зрения науки технологии в области искусственного интеллекта».

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О компании: CVCODE – уральский ИТ-стартап, основанный в 2018 г. Артемом Аментесом, выпускником Кембриджа и научным сотрудником МФТИ. Входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний.