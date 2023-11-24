CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников

Калужский электромеханический завод концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») запустит производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА – ООО «Летающие машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных систем Т-300 и TFM-15 уже выпущены на КЭМЗ.

Подписи под документом поставили генеральный директор Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») Евгений Золотницкий и генеральный директор ООО «ЛМТ» Юрий Мазуров.

Т-300 и TFM-15 – два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой в двух различных весовых классах. В основе конструкции машин лежит масштабируемая, конфигурируемая и легко модернизируемая платформа, которая позволяет перевозить грузы разной специфики, большого объема, а также размещать на ней широкий спектр навесного оборудования.

Первые образцы Т-300 и TFM-15, вышедшие из сборочного цеха калужского завода, были представлены заказчикам и регуляторам беспилотной отрасли в ходе подписания соглашения.

«Сегодня мы готовы к выпуску на нашей площадке новых изделий. Благодаря успешной реализации федеральных целевых программ техперевооружения, сегодня мы имеем качественную производственную базу для изготовления высокотехнологичной техники. В прошлом году мы построили два новых корпуса общей площадью почти 3 тыс. квадратных метров. Сегодня на нашем предприятии работает 1350 высококвалифицированных специалистов, это хороший кадровый потенциал. Кроме того, у нас есть еще одна производственная площадка в Калуге – завод «Калугаприбор». Успешная совместная реализация крупных проектов дает нам уверенность в выполнении больших заказов в самые короткие сроки», – сказал Евгений Золотницкий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна?

Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена

«Россети» создадут цифрового двойника энергосистемы из более 500 тысяч объектов

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся
Показать еще