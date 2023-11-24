Минцифры присвоило системе B2B Altis статус ИИ-решения

Минцифры России присвоило системе В2B Altis статус ИИ-решения. Соответствующая запись внесена в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center .

Система облачных решений для закупочного процесса B2B Altis разработана в парадигме source-to-pay и реализует бесшовную автоматизацию всего закупочного процесса: от заявки внутреннего заказчика до исполнения контракта.

Реализованный в системе модуль «Закупки AI», позволяет решать комплекс задач на основе технологий машинного обучения: автоматически подбирает потенциально интересные тендеры на основе анализа поведенческих моделей, включая историю участий, профиль пользователя, условия торгов и иные параметры; классифицирует торговые процедуры по тематическим тегам, благодаря чему поиск подходящих тендеров становится простым и более точным; выдает персонализированные интеллектуальные подсказки.

Кроме того, генеративный ИИ уже обрабатывает около 85% обращений, приходящих на первую линию технической поддержки.

«Мы инвестируем значительные ресурсы в развитие B2B Altis, чтобы предложить российским компаниям самые передовые и эффективные технологии. Наше решение гибко настраивается и кастомизируется в зависимости от целей и требований заказчиков», — сказал Андрей Мышкин, директор по развитию систем управления закупками и цепями поставок B2B-Center.