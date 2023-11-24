Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0

Российская ИТ-компания Orion soft выпустила обновление своего флагманского продукта – безопасной среды виртуализации zVirt. Версия 4.0 проще интегрируется в другие системы и более устойчива за счет статической маршрутизации и микросегментации.

«zVirt сейчас стал одним из ключевых аналогов VMware, который до 2021 г. доминировал на рынке виртуализации. Чтобы укреплять эту позицию, мы собираем обратную связь по продукту от более чем 250 заказчиков и регулярно выпускаем обновления — например, в 2023 г. вышли 4 новых полноценных релиза. В zVirt 4.0 мы расширили функциональность виртуализации сетей SDN (уникальный для российского рынка аналог VMware NSX), добавили возможность подключения к сети предприятия по L2, механизм статической маршрутизации, а также сетевую микросегментацию. А за счет обновленного профиля безопасности и постраничного отображения объектов zVirt стал более устойчивым и защищенным», – сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

Ключевым нововведением в zVirt 4.0 стала микросегментация. Она позволяет контролировать входящий и исходящий трафики на портах виртуальных машин, дает возможность контроля по IP-адресам, протоколам L3 и L4 и портам. Теперь можно управлять доступом между конкретными машинами, даже находящимися в одной виртуальной сети. Механизм статической маршрутизации помогает редактировать связи между разными сетями. Для этого в разделе «Управление сети» добавлена специальная графическая оснастка. В новой версии оптимизирована работа с большим количеством маршрутизаторов.

Также в zVirt 4.0 внедрен инструмент, автоматически очищающий остаточные после удаления LUN данные на хостах, и обеспечена корректная интеграция с Termidesk. Благодаря фильтрации хостов при подключении маршрутизатора к физической сети пользователю отображаются только пригодные для подключения хосты. Архив сведений об оборудовании и конфигурации системы хостов теперь можно собрать одной командой.

Для повышения уровня информационной безопасности в zVirt 4.0 внедрен модуль проверки ISO-образа zVirt Node сервисом checkisomd, а также возможность интеграции с системой для централизованного управления безопасностью, событиями и информацией (SIEM) ArcSight.

zVirt – это российская платформа серверной виртуализации для безопасного управления средой виртуализации. В ней реализовано 95% функциональности VMware vSphere Ent+ и vCenter, занимает 40% от доли рынка реестровой виртуализации в РФ.

Orion soft – российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят безопасная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, а также платформа терминального доступа Termit. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и закрывают весь спектр инфраструктурных задач компаний.