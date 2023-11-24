ГК Simetra создала систему ГОСТов для ИИ на транспорте

Специалисты ГК Simetra завершили разработку системы ГОСТов для применения технологий искусственного интеллекта на транспорте. Всего были разработаны шесть нормативных документов. Они позволят ускорить и внедрить ИИ в транспортную сферу. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Работа над стандартами длилась пять месяцев, они представляют общие правила внедрения ИИ на транспорте для российского рынка в самых разных сферах: в том числе в области создания ИТС, диагностики ТС и прогнозировании дорожных условий.

Все документы в обязательном порядке прошли стадию экспертного обсуждения, каждый из них был доработан с учетом мнений специалистов. Кроме того, при разработке ГОСТов учитывалась скорость развития технологий на базе искусственного интеллекта.

При разработке ГОСТов главный акцент был сделан на создание базовых подходов к внедрению ИИ на транспорте и разработке систем требований к качеству получаемых результатов — а не к определению конкретных технических аспектов разработки алгоритмов ИИ. Это сделано для того, чтобы не ограничить потенциал их применения на транспорте.

Всего было принято шесть национальных стандартов, в том числе: Национальный стандарт ГОСТ Р 70980-2023 «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой. Общие требования»; Национальный стандарт ГОСТ Р 70981-2023 «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы технического диагностирования транспортного средства. Общие требования»; Национальный стандарт ГОСТ Р 70982-2023 «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления движением транспортного средства. Требования к структуре и архитектуре V2X-взаимодействия»; Национальный стандарт ГОСТ Р 70983-2023 «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой. Требования к испытанию алгоритмов прогнозирования характеристик транспортного потока»; Национальный стандарт ГОСТ Р 70984-2023 «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой. Требования к испытанию алгоритмов прогнозирования дорожных условий» с набором данных; Национальный стандарт ГОСТ Р «Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Системы управления интеллектуальной транспортной инфраструктурой. Требования к испытанию алгоритмов распознавания автомобильных номеров» с набором данных.

Принятые документы позволят создателям ИТ-решений для транспортной сферы разрабатывать и тестировать их в рамках правого поля.

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RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management) — платформа, разработанная компанией Simetra. Входит в реестр отечественного ПО. Это рабочее пространство для транспортных инженеров и экосистема, объединяющая различные транспортные данные, инструменты и сервисы, позволяющие управлять транспортными системами.

Группа компаний Simetra — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

Еще одно стратегическое направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.