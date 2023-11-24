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ДОМ.РФ расширит курс по работе с ИИ в строительной отрасли на руководителей

Институт развития расширит свой курс по применению технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли - в него будет добавлен отдельный блок по обучению руководящего состава. Об этом сообщил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее в ДОМ.РФ уже был реализован собственный обучающий курс по ИИ: обучение прошли свыше 600 сотрудников компании и все руководство госкомпании. По итогам этого курса началась разработка обучающей программы для широкой аудитории.

«Мы системно подходим к работе с технологиями искусственного интеллекта, понимая весь их потенциал. Первый наш акцент – обучение сотрудников, чтобы команда могла полноценно интегрировать ИИ в повседневную работу. Второй шаг – организационный. Поэтому в 2023 г. была создана Лаборатория ИИ ДОМ.РФ, в задачи которой входит апробация проектов с нейросетями на реально действующем бизнесе. Мы заранее начали готовить обучающую платформу для сотрудников и широкого круга пользователей, потому что понимали: то, с чего нужно начинать – это обучение. Наши курсы могут стать фундаментом для выполнения поручений президента в части развертывания обучающих проектов в рамках строительной отрасли», - отметил Николай Козак.

Образовательную программу по ИИ для руководителей компаний и органов власти поручил сформировать Президент России Владимир Путин во время выступления на конференции AI Jorney.

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Летом 2023 г. в ДОМ.РФ была запущена лаборатория искусственного интеллекта. Сейчас в Институте развития пилотируется порядка 30 проектов на базе ИИ. Среди них – обработка документов с помощью «компьютерного зрения» (computer vision), оптимизация бизнес-процессов в рамках проектного финансирования, обработка текстовых данных (natural language processing), предиктивная аналитика по оценке рисков своевременного завершения объектов жилищного строительства. Задача пилотов – оценить перспективы технологий ИИ для дальнейшего масштабирования в рамках строительной отрасли и банковской деятельности ДОМ.РФ.

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