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Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata

Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможности заказчика.

Проект, реализованный в «Юнилевер Русь» совместными силами Axenix и Arenadata, заключался в локализации ИТ-инфраструктуры заказчика, что позволило сохранить устойчивость компании в турбулентное время. В его рамках была решена задача по перестройке ИТ-ландшафта и поиску импортозамещающих аналогов для корпоративного хранилища данных и системы BI.

Ранее в качестве системы бизнес-анализа «Юнилевер Русь» использовала решение зарубежного вендора через публичное облако провайдера, в нём работало более 1 тыс. пользователей. Для поддержания непрерывности бизнес-процессов нужно было перенести этот функционал на локальное решение, причём в сжатые сроки и параллельно с другими процессами по перезапуску ИТ-ландшафта компании.

«Нами была не просто создана система аналитической отчётности. Мы расширили её возможности, сделав „единым источником правды“ для решения сложных задач по оптимизации промо, планированию спроса и т. д. Компания Axenix помогла формализовать требования к будущей системе и провести тщательный анализ потенциальных решений, в результате которого была выбрана платформа Arenadata», — отметила Татьяна Кириленко, руководитель центра компетенций по инженерии и архитектуре данных и аналитики Axenix.

Arenadata — разработчик системного программного обеспечения для сбора и обработки данных, построенного на базе технологий с открытым исходным кодом. «Все продукты компании объединены в платформу данных Arenadata Enterprise Data Platform (EDP), которая позволяет строить современные, надёжные и гибко масштабируемые хранилища данных. ПО Arenadata обладает достаточной технической зрелостью и функциональностью, чтобы использоваться в любой отрасли в качестве альтернативы зарубежным решениям», — рассказал Максим Власюк, директор по продажам Arenadata.

В настоящий момент в инфраструктуре «Юнилевер Русь» внедрены Arenadata DB (для основного хранилища данных), Arenadata QuickMarts (для витрин данных), Arenadata Hadoop (для хранения неструктурированных данных), Arenadata Postgres (для транзакционных задач) и Arenadata Catalog (для ведения каталога данных и корпоративного бизнес-глоссария).

«Выбор нашей платформы основан на ряде факторов: технологическое лидерство, распространённость и безопасность решений, функциональность и гибкость в выборе компонентов», — отметил Максим Власюк.

По словам Сергея Усачёва, старшего менеджера практики прикладной ИИ компании Axenix, внедрение Arenadata в рамках проекта шло параллельно с другими процессами и зависело от миграций многочисленных систем-источников и систем-приёмников. Фактически производился переезд не только аналитической платформы, но и всего ИТ-ландшафта. Все проекты важно было синхронизировать в рамках единой комплексной архитектуры и таймлайна реализации.

По итогам первого этапа внедрения специалисты Axenix обеспечили создание MVP новой системы и передали её в промышленную эксплуатацию. Сейчас завершается работа по второму этапу: он предусматривает интеграцию с несколькими источниками второго приоритета (около 10 систем-источников). Одновременно с этим идёт миграция и реализация новой функциональности по отчётам и дашбордам.

Self-service BI уже работает, но бизнес- и BI-разработчики ждут новые данные в хранилище данных, которые будут обновляться на регулярной основе и поддерживаться внутренней ИТ-службой.

«Именно создание полноценного хранилища данных позволит „Юнилевер Русь“ в будущем реализовать продвинутые инструменты аналитики. BI-разработчики и аналитики теперь могут сами создавать отчёты и публиковать их для большого числа бизнес-пользователей, так что постепенно на новую платформу мигрирует значительная часть отчётов и дашбордов», — отметил Юрий Близгарев, генеральный директор компании «Решения для будущего», группа компаний «Юнилевер Русь».

«Юнилевер Русь» теперь полностью управляет решением и собственными аналитическими процессами. Бизнес-подразделениям предоставлены «песочницы» и всё необходимое для self-service BI. Это позволит существенно сократить время для разработки и внедрения новой функциональности в будущем.

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