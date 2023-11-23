Врачи BestDoctor перенесли рабочее расписание в «Календарь» от «Яндекс 360 для бизнеса»

Группа компаний BestDoctor – InsurTech-компания с собственной ИТ-платформой, экосистемами «Здоровье» и «Страхование» – интегрировала решения «Яндекс 360 для бизнеса» с корпоративной CRM и перевела рабочие процессы более 1000 сотрудников в виртуальный офис. Теперь врачи BestDoctor создают рабочее расписание в «Календаре», а внутреннюю и внешнюю коммуникацию команда ведет с помощью «Почты», «Диска», «Телемоста» и других «сервисов». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

До перехода в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса» компания просчитывала разработку собственного ИТ-решения и знакомилась с существующими SaaS-продуктами на рынке. Вендора выбирали по ключевым критериям: отечественная платформа, широкий набор инструментов для командной работы и возможность быстрой миграции.

«Когда завершилось сотрудничество с зарубежным поставщиком, сотрудники BestDoctor остались без привычных инструментов. В том числе, перестала работать корпоративная почта. Нужно было в кратчайшие сроки найти технологичное решение, которое получится быстро встроить в рабочие процессы. Мы посчитали, что вкладываться в разработку новых продуктов нерационально и искали готовое решение. «Яндекс 360 для бизнеса» оказался самым оптимальным для нас вариантом по стоимости, функционалу и миграции, которая заняла всего одну неделю», – отметил Филипп Кузнецов, сооснователь BestDoctor.

В группе компаний BestDoctor работает три подразделения: страхование, медицина и ИТ. Инструменты «Яндекс 360 для бизнеса» помогают выполнять задачи в каждом из них. Наиболее востребованными сервисами в компании стали: «Почта», «Диск», «Телемост», «Календарь» и «Рассылки». В «Почте» сотрудники ведут коммуникацию внутри команды и с внешними партнерами. На «Диске» хранят операционно-финансовые документы и дизайнерские макеты. В «Календаре», интегрированном с корпоративной CRM, врачи формируют рабочее расписание. Бизнес-встречи проходят в «Телемосте», а из «Рассылок» персонал получает новости о компании.

«Внедрение экосистемы сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» во внутренние процессы организаций помогает экономить затраты на строительство собственной ИТ-инфраструктуры и инвестировать средства в глобальное развитие компании. Мы предоставляем клиентам доступ к готовым и безопасным сервисам, данные в которых хранятся в наших собственных дата-центрах на территории России. Наша команда постоянно работают над улучшением продукта и расширением его функционала, чтобы он максимально закрывал потребности заказчиков», – сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

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«Яндекс 360 для бизнес»а — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и др. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.