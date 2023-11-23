В Краснодаре совместно с «Росатомом» приступили к масштабной цифровизации ресурсоснабжения

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ») приступили к масштабной цифровизации систем теплоснабжения столицы Кубани с использованием платформы «Цифровое ресурсоснабжение». Результатом цифровой трансформации станет повышение прозрачности услуг, эффективность работы теплосетевого комплекса, сокращение сроков реагирования на нештатные ситуации. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Совместная команда экспертов РИР и «Краснодартеплоэнерго» разворачивает программные модули «Центральная панель», «Заявки», «Обходчик-контролер» для построения цифрового двойника наиболее важных бизнес-процессов предприятия.

Платформа «Цифровое ресурсоснабжение» создана специально для коммунальных предприятий и апробирована в части своей эффективности на реальных объектах. Уже сейчас, внедряя данную платформу в пробном режиме, «Краснодартеплоэнерго» видит, насколько эффективно загружен ремонтный и обслуживающий персонал. Постановка задач выполняется без необходимости вызова специалиста в офис, задачи ставятся в электронном виде, что экономит уже сейчас до 10% рабочего времени. В дальнейшем модули позволят повысить производительность труда как минимум на 40%, сократить сроки выявления и устранения аварий на 30%, повысить энергетическую эффективность работы объектов до 10%. Работы будут завершены до конца 2024 г.

Внедрение системы «Цифровое теплоснабжение» – часть большого комплекса работ по цифровизации городского хозяйства. «Краснодартеплоэнерго» – это более 573 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около 1000 сотрудников и более 200 технологических объектов в эксплуатации. Для поддержания высокого качества обслуживания и оптимизации управления нужны современные цифровые инструменты и единое информационное пространство.

Последние два года предприятие активно работает над повышением эффективности, модернизируя активы, устанавливая новое автоматизированное оборудование на теплоисточниках, центральных тепловых пунктах. Также огромное внимание уделяется установке приборов учета как на технологических объектах, так и у потребителей тепла. Эти проекты уже сейчас приносят пользу в виде экономии топливно-энергетических ресурсов, но потенциал для получения дополнительных эффектов еще есть. Поэтому в 2023 г. была разработана дорожная карта цифровой трансформации, которая позволит повысить эффективность всех основных бизнес-процессов предприятия за счет применения цифровых технологий.

Проект реализуется в рамках заключенного лицензионного договора между ООО «КТЭ» и АО «Цифровые платформы и решения умного города», которое входит в контур управления РИР.

***

АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 100 городах от Мурманска до Сахалина.

Платформа «Цифровое ресурсоснабжение» предназначена для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий. Экономические и технические эффекты достигаются в том числе за счет различных программных модулей: «Анализ балансов», «Анализ режимов», «Заявки», «Обходчик-контролер», «Центральная панель», «Поддержка эксплуатации».

Платформа «Цифровое ресурсоснабжение» включает программные модули трех направлений. Первые помогают автоматизировать и повысить эффективность бизнес-процессов ресурсоснабжающей организации. Вторые – повысить эффективность потребления ресурсов непосредственно у потребителей, в том числе в школах, детских садах, больницах и других учреждениях. Третье направление – предоставление органам власти возможности получать информацию о работе предприятий РСО на территории. BI-система с дашбордами помогает ответственным лицам видеть критические инциденты, жалобы от населения и т. д.

Модуль «Обходчик контролер» направлен на снижение незаконного потребления ресурсов абонентами и автоматизацию сбытового подразделения по контролю приборов учета. Включает процессы: инвентаризация узлов учета с помощью мобильного приложения по чек-листу, фотофиксация с привязкой к координатам, формирование и подписание акта в электронном виде у потребителя по месту, контроль сотрудников на любом этапе выполнения работ и отображение их местоположения на карте в рабочее время.

Модуль «Заявки» предназначен для мониторинга и управления процессом плановых и аварийных ремонтов, а также эффективного использования транспортных средств и спецтехники. Он автоматизирует следующие процессы: регистрация, распределение и контроль выполнения заявок; учет выполненных работ; заказ и планирование транспортных средств; учет отключений.

«Центральная панель» визуализирует ключевые показатели предприятия в понятном, удобном для заказчика виде (только важное и нужное). На дашбордах отражается необходимая информация по любому программному модулю продукта «Цифровое ресурсоснабжение», а также, если реализована интеграция с другими системами, из внешних источников.