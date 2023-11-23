Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных

Столичная компания ISBC займется выпуском и поставкой RFID-продукции для чипирования животных, рожденных от суррогатных самок путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Рождение животных после подсадки эмбриона суррогатной матери позволяет путем подбора и тестирования родителей на генетические заболевания повысить уровень их здоровья. Это дает возможность сохранить редкие породы собак, а также собак-поводырей, собак-спасателей, собак-поисковиков. Благодаря технологии чипирования можно будет идентифицировать таких животных и контролировать их самочувствие.

«Столичный производитель более 10 лет выпускает RFID-метки для различных направлений жизнедеятельности: от транспортных карт до животноводства. Компания первой в стране получила от профильных федеральных структур сертификацию и право на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных. RFID-продукция столичного производства будет применяться в совершенно новом направлении ветеринарии, в частности для идентификации животных, появившихся благодаря ЭКО, и контроля за их здоровьем. Это поможет эффективнее планировать диагностику, следить за вакцинацией и лечением», – сказал Владислав Овчинский.

Компания производит шприцы для подкожного чипирования животных. Предприятие реализует проект совместно с Лечебно-диагностическим ветеринарным центром Московской ветеринарной академии (ЛДВЦ).

«Рады, что наша технология чипирования животных будет использоваться для идентификации и контроля здоровья очень важных помощников людей – служебных собак. Мы впечатлены амбициозными планами коллег из ЛДВЦ, касающихся спасения редких видов животных, и с удовольствием поддержим этот проект. Интеграция микрочипирования позволяет эффективнее следить за состоянием их здоровья», – сказал генеральный директор компании Никита Кожемякин.

Для реализации проекта ученые создали совместную лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий и разработали методики эмбриотрансфера. В результате после подсадки эмбриона суррогатной матери родился здоровый щенок лабрадора по кличке Аки, что в переводе с японского означает «рожденная в любви».

«Мы убеждены, что сотрудничество с компанией поможет не только в нашем текущем проекте, но и в дальнейшем развитии научных исследований в области ветеринарии. Наш опыт с рождением щенка от суррогатной матери – действительно прорыв в отечественной ветеринарной медицине. Теперь мы сможем помочь различным существующим направлениям зообизнеса, среди которых не только коммерческие компании, но и много социальных и государственных служб», – отметил генеральный директор ЛДВЦ Борис Ромидонов.

Предприятие планирует также обеспечить клинику NFC-медальонами-адресниками для обеспечения безопасности животных и их быстрого возвращения к владельцам. В такие медальоны встроен чип, на котором записана ссылка на личную карточку животного и указаны кличка, пол, контакты хозяина.