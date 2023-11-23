Состоялся релиз SpaceVM 6.3

В обновленной версии облачной платформы SpaceVM 6.3 появилась возможность работы с лицензиями специального пакета Space Essentials Plus Kit, расширены доступные инструменты подсистемы микросегментации, получила развитие подсистема управления политиками ИБ, введены дополнительные инструменты по контролю доступа к системе, сделан апгрейд функции высокой доступности к виртуальным машинам в рамках работы с информационными системами, реализована возможность изменения названия блочного устройства (LUN), создана опция назначения 30 и более тегов на сущность, а также оптимизирован графический веб-интерфейс.

Решение, оптимальное для небольших первоначальных инвестиций – пакет SpaceVM Essentials Plus Kit содержит лицензии на использование облачной платформы SpaceVM для 3 физических серверов и годовую базовую сервисную поддержку. В течение этого периода пользователю будут доступны обновления программного обеспечения SpaceVM. Эти лицензии – бессрочные и не объединяются с другими лицензиями SpaceVM.

Если бизнес вырос и потребности компании расширились, всегда можно приобрести пакет апгрейда, который позволяет перейти на обычную масштабируемую лицензию. Как результат — постоянно доступная, более экономичная и устойчивая ИТ-среда, помогающая быстро реагировать на изменяющиеся потребности предприятия.

В части развития подсистемы микросегментации реализован функционал, позволяющий устанавливать диапазоны портов и IP-адресов, что позволяет создавать более гибкие политики фильтрации виртуальных сетей.

Улучшена работа ACL на коммутаторах виртуальной сети в части создания обратных правил для получения ответных пакетов.

В SpaceVM 6.3 реализована возможность выгрузки событий в формате CEF во внешние системы такие как ArcSight, что позволяет дополнительно обеспечить информационную безопасность SpaceVM. Такие системы дают возможность в автоматизированном режиме анализировать регистрируемые события с целью выявления возможных инцидентов ИБ.

Реализована фиксация событий CLI и результат их выполнения на контроллере. События, выполненные в интерфейсе CLI на хостах виртуализации, фиксируются в веб-интерфейсе, с последующей возможностью их передачи во внешние системы мониторинга, например, ArcSight.

В рамках работ по повышению безопасности продукта, совершенствованию системы контроля и управления доступом, создана возможность блокировки пользователя по IP-адресу. Функционал позволяет дополнительно защитить систему виртуализации от несанкционированного доступа на уровне блокировки IP-адреса. Безопасная сессия дает возможность закрепить связь между токеном, получаемым при входе и IP-адресом, с которого совершен вход. Если токен, связанный с данным IP-адресом, будет использоваться с другого IP-адреса, то пользователь не пройдет авторизацию.

Появилась возможность мониторинга и автоматического перезапуска гостевых ОС в случае их недоступности. Функция позволяет проводить мониторинг активности ОС виртуальной машины по разным признакам. В случае недоступности ОС, при включенной функции будут произведены попытки автоматической перезагрузки ВМ. После нескольких попыток без ответа от ОС будет произведено выключение ВМ. Данная функция позволит пользователю осуществлять высокую доступность к ВМ в автоматизированном режиме, в случае возникновения каких-либо технических проблем с ВМ.

Реализована возможность изменения названия блочного устройства (LUN) на усмотрение пользователя. В предыдущих версиях названию блочного устройства автоматически присваивалось значение, получаемое от СХД и равное пути, что не всегда было удобно при работе с несколькими LUN и их идентификации. Теперь, после автоматического добавления, название блочного устройства можно отредактировать на новое удобное/понятное. При этом если заданное пользователем название отличается от пути, то значение пути в списке LUN всегда можно увидеть по всплывающей подсказке.

Расширен функционал работы с тегами, появилась возможность назначения 30 и более тегов на сущность. При большом количестве сущностей функционал позволяет группировать теги на категории и применять к ним различные сценарии, что позволит поддерживать стабильность виртуальной инфраструктуры.

Проведена оптимизация графического веб-интерфейса в части адаптивности и визуализации части параметров.