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«Ростех» разработал мини-камеры для систем машинного зрения на замену импортным

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» приступил к испытаниям миниатюрных камер для технического зрения, способных непрерывно работать более 10 тыс. часов. Они могут заменить зарубежные аналоги в роботизированных комплексах, системах видеомониторинга, сканирования и контроля производственных процессов. На основе новых камер разработчик планирует создать собственную систему технического зрения с использованием нейронных сетей.

Разработкой камеры занималось входящее в «Росэлектронику» НПП «Пульсар». Ключевой особенностью новинки является созданный специалистами предприятия кремниевый матричный фотоприемник, который отвечает за формирование изображения. Применение отечественной электронно-компонентной базы позволяет отказаться от иностранных поставщиков при обслуживании аппаратуры.

Камера отличается низким энергопотреблением и малым весом – всего 500 граммов. Она интегрируется в существующую систему заказчика через необходимый ему интерфейс и позволяет записывать на сервер потоковое видео с разрешением 1280х1024 пикселя.

Сейчас камеры проходят испытания. По их результатам будет принято решение о запуске серийного производства аппаратуры, которая сможет заменить импортные аналоги. Подобные камеры востребованы, например, в робототехнике или на автоматизированных производственных линиях промышленных предприятий, где необходимо осуществлять постоянный контроль технологических процессов.

«Использование отечественной электронно-компонентной базы в новых камерах «Пульсара» позволит оперативно проводить техническое обслуживание и замену существующих систем машинного зрения. Кроме того, возможно будет использовать такие системы на производствах, где запрещено применение иностранного оборудования. На основе новой камеры мы планируем создать собственную систему технического зрения с использованием технологии нейронных сетей. Она позволит одновременно контролировать до 30 параметров производственного процесса», – отметил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

НПП «Пульсар» специализируется на создании сверхвысокочастотных, силовых, фотоэлектронных и микроэлектронных приборов. Также предприятие выпускает радиоэлектронную аппаратуру для информационных систем гражданского назначения.

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