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Цифровизация
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МТС Exolve проводит Business Code Conference

30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы.

Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Каждый из них основан на реальном опыте и проблемах. Вы сможете обсудить любую деталь и новые возможности для своих повседневных задач и будущих вызовов рынка, в том числе на основе опыта Китая.

Среди спикеров:



Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.

erid:2SDnjf2YSDWРекламодатель: АО «МТТ»ИНН/ОГРН: 7705017253/1027739006261

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