МТС Exolve проводит Business Code Conference

30 ноября цифровая платформа МТС Exolve готовит конференцию о передовых возможностях AI и наработках, о которых расскажут ведущие специалисты сервиса и эксперты этой сферы.

Гости вечера изучат процессы создания AI и практические кейсы с использованием AI-технологий. Каждый из них основан на реальном опыте и проблемах. Вы сможете обсудить любую деталь и новые возможности для своих повседневных задач и будущих вызовов рынка, в том числе на основе опыта Китая.

Среди спикеров:









Подробнее о конференции можно узнать на сайте платформы.