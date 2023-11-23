CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team

«КОРУС Консалтинг» внедрил систему управления целеполаганием и KPI для 1000 сотрудников компании FM Logistic. В результате процесс постановки задач и оценки их выполнения стал простым и прозрачным для всех работников: от топ-менеджеров до линейных сотрудников.

FM Logistic – французская логистическая компания и один из лидеров российского рынка. Предоставляет услуги по управлению цепочками поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. В компании работают более 6 000 специалистов.

В FM Logistic для автоматизации целеполагания использовали иностранное ПО, доступ к которому сейчас ограничен вендором. Руководство приняло решение заменить систему отечественным аналогом. Важно было выполнить проект быстро и с минимальными трудозатратами. С этим запросом компания обратилась к экспертам «КОРУС Консалтинг», которые ранее успешно запустили в FM Logistic корпоративный портал K-Team на базе «Битрикс24». Специалисты «КОРУС Консалтинг» внедрили готовый модуль «Целеполагание и KPI» на базе корпоративного портала, что позволило в три раза сократить сроки проекта по сравнению с созданием идентичной функциональности с нуля.

Команда собрала требования к процессу целеполагания и разработала итоговую концепцию с учетом особенностей заказчика. Готовый модуль адаптировали в части процесса постановки и согласования целей. Автоматизировали внесение плановых значений по единым целям для компании, а также настроили гибкую ролевую модель с учетом распределения HR-специалистов на несколько бизнес-юнитов компании. Теперь сотрудники могут создавать и редактировать свои цели, а руководители и HR оценивать их выполнение по конкретному показателю, подразделению или периоду. В модуле можно сформировать отчёты по целям, чтобы принять решение о премировании.

В результате внедрения сократилось время на создание карт целей сотрудников. Раньше сотрудники формировали карты вручную, что занимало около двух часов, теперь все происходит автоматически, нажатием «одной кнопки». Пользователи в режиме «одного окна» могут просматривать цели на портале, к дизайну и функциональности которого уже привыкли.

В будущем компания планирует адаптировать интранет под мобильную версию, а также внедрить новый модуль для оценки компетенций и создания индивидуального плана развития сотрудников.

«Благодаря готовому модулю на базе K-Team нам удалось сократить время и трудозатраты на внедрение и за три месяца запустить систему. Важным фактором успеха стала высокая вовлеченность в проект команды заказчика, которая помогала создать действительно удобный продукт для своих сотрудников», – комментирует Антон Бобров, директор по развитию интранет-платформы K-Team ГК «КОРУС Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Особенности национального импортозамещения: разбираем типичные проблемы (часть 3)

Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией

Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли

Бизнесу необходима реальная ИБ

Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому

ИИ станет обязательным условием для получения субсидий от государства. Но пока только в тестовом режиме

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще