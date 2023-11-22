«Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане

Система управления складом TopLog WMS внедрена на пяти региональных распределительных центрах одного из ведущих промышленных холдингов Узбекистана - AKFA Group, а также на складе регионального дилера в Ташкенте. Об этом CNews сообщили представители «Топлог».

AKFA Group производит и экспортирует различную продукцию - алюминиевый и пластиковый профиль, оконно-дверные и фасадные решения, радиаторы отопления, строительные материалы. В составе производственного контура AKFA – 20 заводов и дилерская сеть. Продукция экспортируется во многие страны.

Пилотным проектом автоматизации стали два объекта в г. Ташкенте: распределительный центр при производстве, площадью 14 тыс. кв. м, а также один региональный склад дилера.

Автоматизация склада и внедрение адресного хранения позволили обеспечить полный контроль и учет остатков в режиме реального времени, повысить точность и эффективность операций на складе, снизить зависимость только от знаний персонала. В рамках проекта была реализована интеграция через встроенный модуль API TopLog WMS с тремя учетными системами, которые установлены на заводах-производителях: SAP ERP и Online Savdo, AKFA Manager.

Впервые в Республике Узбекистан для комфортной работы сотрудников была выполнена локализация интерфейса терминала сбора данных на узбекский язык в качестве основного, c возможностью переключения на русский. Для визуализации и мониторинга процессов склада был настроен модуль «Информационные панели». Вся оперативная информация в виде актуальных динамических графиков выводится на плазменную панель, планшет руководителя или компьютер начальника смены.

Как рассказал ответственный за реализацию проекта ведущий специалист по логистическому проектированию AKFA Вячеслав Кудовой, для развития складской логистики холдинга был создан центр компетенций, разработана и реализована программа обучения администраторов WMS. 10 специалистов компании получили экспертные знания по настройке и кастомизации TopLog WMS.

Так, тиражирование WMS-системы на четыре распределительных центра – в Самарканде, Бухаре, Ургенче и Намангане было реализовано в срок за два месяца командой AKFA самостоятельно, при поддержке двух специалистов со стороны «Топлог».

«Хотя процесс отладки новой WMS займет ещё некоторое время, уже сейчас можно отметить значимые преимущества автоматизации: рост производительности и скорости выполнения заказов, точность учета, сокращение холостых пробегов, все операции с товаром стали более удобными для сотрудников торгового отдела компании и более информативными для руководства», - отметил Вячеслав Кудовой.