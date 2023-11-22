Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рамках процессов импортозамещения.

«Конфидент» является полностью российской разработкой, представляет готовую распределенную инфраструктуру для построения информационных систем и имеет сертификацию средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КС2.

Также платформа получила функциональное обновление — конфиденциальные смарт-контракты. Смарт-контракты платформы стали поддерживать работу с конфиденциальными данными, которые нельзя раскрывать некоторым участникам сети — например, для сохранения банковской тайны. Теперь с помощью дополнительного механизма защиты — криптографического коммитмента, или схемы обязательства — платформа обеспечивает конфиденциальность данных не только при их отправке в сеть, но и непосредственно в смарт-контрактах.

«Распределенные реестры уверенно проникают в различные сферы экономики — возможности, создаваемые технологией, становятся более понятны во всех отраслях. Создавая «Конфидент», мы ориентировались на реальные потребности бизнеса и государственных заказчиков, стремясь обеспечить максимальные возможности при сохранении низкого порога входа. Поэтому платформа демонстрирует одновременно и значительную блокчейн-функциональность, и многочисленные инструменты, которые облегчают разработку, а также взаимодействие с другими системами в целом. По экспертной оценке Web3 Tech рынок блокчейн-технологий в бизнесе и государстве в 2023 г. составит 7,5 мрлд руб. При этом большую часть этого объема составляют решения для финансового сектора — на них приходится 5 млрд руб. (около 70% всего рынка). Основным драйвером этого направления являются цифровые финансовые активы. На развитие технологии и НИОКР будет потрачено суммарно около 500 млн руб. за год. Более 1,5 млрд руб. инвестировано в проекты, связанные с госсектором. На остальные проекты потрачено около 500 млн руб.», – отметил Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

Ранее Web3 Tech совместно с QApp объявили, что «Конфидент» стала первой российской блокчейн-платформой, применяющей постквантовые алгоритмы шифрования. Блокчейн-технологии от Web3 Tech используются в органах государственной власти уже в течении нескольких лет – так, компания разработала цифровую платформу распределенного реестра ФНС России и совместно с «Ростелекомом» запустила федеральную платформу дистанционного электронного голосования.