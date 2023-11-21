Производитель сухих строительных смесей MC-Bauchemie Russia перенес свои корпоративные сервисы в облако Itglobal.com

Российский офис международного концерна MC-Bauchemie Russia («Эм-си баухеми») перенес свои корпоративные ресурсы в публичное облако Itglobal.com, развернутое на базе московского дата-центра IXcellerate.

ИТ-инфраструктура «Эм-си баухеми» расположена частично на собственном оборудовании и в облаке. Весной 2023 г. у компании появилась потребность в дополнительных облачных ресурсах для размещения корпоративной почты и «1C:ERP», поэтому ИТ-специалисты обратились в Itglobal.com.

«У заказчика не было особых требований к ИТ-инфраструктуре ни с технической стороны, ни от ИБ и регуляторов, поэтому публичное облако оптимально подошло под его задачи, для которых от ИТ-инфраструктуры в первую очередь нужна высокая доступность, гибкость и производительность», — сказала Алина Жигалова, директор по развитию сервисов Itglobal.com.

Инженеры облачного провайдера предложили развернуть облако на базе дата-центра IXcellerate, который расположен в Москве и спроектирован с учетом требований Tier III.

«После подписания договора наша команда самостоятельно организовала миграцию и сразу приступила к работе. Прошло четыре месяца и я могу сказать, что перенос корпоративной почты и «1C:ERP» в облако Itglobal.com стало верным решением для бизнеса. Поэтому в перспективе года мы планируем развернуть в облачной среде еще несколько сервисов, в том числе CRM, FS, VDI», — отметил Виктор Миляев, руководитель отдела информационных технологий «Эм-си баухеми».

Публичное облако Itglobal.com развернуто в десяти дата-центрах в девяти странах мира: России (Москва), Белоруссии, Казахстане, США, Нидерландах, Канаде, Турции, ОАЭ и Бразилии. В ближайшее время облачный провайдер увеличит географию присутствия своих облачных площадок в Гонконге и Мексике.