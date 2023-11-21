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Продукты Directum поддержат замещающее сканирование и цифровые дубликаты

Решение Directum «Долговременный архив» готово к законодательным инициативам о замене бумажных документов электронными дубликатами. Законопроект об этих нововведениях Государственная дума включила в примерную программу рассмотрения на декабрь 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Directum.

По статистике, в России затраты на работу с бумагой составляют около 3,5 трлн руб. в год, это 3,7% от ВВП. Коммерческие и финансовые организации хотят снизить эти издержки и потому заинтересованы в цифровизации.

Эксперты и бизнес-сообщество предлагают для части видов документов разрешить уничтожение бумажных оригиналов. И при этом законодательно закрепить порядок создания и хранения легитимных скан-копий, то есть правила «замещающего сканирования».

Депутаты планируют ввести понятие «электронный дубликат документа». Порядок работы с ним детализирует законопроект № 1173189–7 о внесении изменений в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты. Государственная дума рассмотрит предложения в декабре 2023 г.

С помощью ПО Directum уже сейчас можно организовать легитимное долговременное хранение корпоративной документации. Решение «Долговременный архив» цифровизирует весь цикл архивного хранения: прием документов с проверкой их формата; формирование дел и сдаточных описей; проверку описей и подготовку на их основе сводных описей с годовыми разделами; процедуры комплектования фондов; контроль сохранности, целостности; доступ по запросу, подбор документов для архивных справок и выписок; поддержку юридической значимости информации в течение длительного периода; перештамповку и продление срока действия архивной электронной подписи.

Компания Directum готова оказать методическую поддержку и подобрать вариант организации оцифровки. Для интеллектуального сканирования используются Directum Ario One и сервис 100-процентного распознавания. Эти программные продукты помогают преобразовать в цифровой вид большие объемы накопленной информации. Сервисы выделяют текстовый слой и атрибуты, дают подсказки при верификации, ускоряют заполнение реквизитов в карточках и привязку сканов, делают контент доступным для полнотекстового поиска. Подготовленная таким образом полная информация загружается в электронное хранилище.

С принятием закона пользователи решения «Долговременный архив» смогут размещать цифровые дубликаты на хранение с последующим уничтожением оригиналов. В результате компании сократят бумажные архивы и быстрее снизят затраты на их содержание.

«Вступивший в силу приказ Росархива № 77 достаточно детально описывает требования к хранению электронных документов, задает ориентиры и помогает двигаться вперед. От законопроекта об оцифровке мы ожидаем еще большей конкретики в этом направлении и вывода архивной отрасли в России на новый уровень», – сказал Иван Агапов, руководитель направления развития бизнеса компании Directum.

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