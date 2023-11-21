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OCS стал дистрибьютором «Р7-Офис»

Российский дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов OCS Distribution заключил партнерское соглашение с компанией «Р7», российским разработчиком офисного программного обеспечения. По его условиям, OCS займется дистрибуцией всей линейки продуктов «Р7-Офис».

Продукты вендора соответствуют требованиям законодательства в области импортозамещения и включены в реестр отечественного ПО. Партнерам OCS будет представлен полный пакет «Р7-Офис» из 13 модулей, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, почту, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие.

Российская офисная среда с расширенными функциональными возможностями для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» доступна в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

«Уже нет сомнений, что российский софт – это не просто альтернатива продукции ушедших брендов, а наиболее удобный, гибкий и выгодный инструмент для поддержания бизнес-процессов организаций. Сотрудничество с “Р7-Офиc” усилит наше портфолио новыми продуктами. А с помощью нашей партнерской сети, которая является крупнейшей в стране, инструменты для общения и редактирования документов вендора станут доступны более широкому кругу пользователей», – отметил Сергей Черняев, заместитель директора департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

«Мы рады предлагать нашим пользователям востребованные офисные продукты для решения любых задач, связанных с работой с документами, планированием, коммуникациями. Уверены, что сотрудничество с OCS Distribution поможет нам предлагать свои решения еще большему количеству компаний», – отметили в «Р7».

Продвижением и поддержкой продукции «Р7-Офис» займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

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