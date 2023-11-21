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«Генериум» оптимизирует закупки с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset

«Генериум» – научно-производственная компания полного цикла – реализовала ряд проектов по Process Mining и Task Mining для оптимизации процесса закупок. В результате удалось найти потенциал для ускорения процесса и сокращения трудозатрат сотрудников. В качестве решения была выбрана система активной бизнес-аналитики Proceset российского вендора «Инфомаксимум».

Правильно организованные закупки имеет важное значение для успешного функционирования любого бизнеса:

  • позволяют компании получить необходимые товары и услуги, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса, что особенно ценно для фармацевтической отрасли;
  • приносит значительные экономические выгоды, сокращая издержки и увеличивая эффективность;
  • способствует улучшению качества поставок и установлению долгосрочных отношений с поставщиками;
  • помогает снизить риски, связанные с неправильными закупками, и повысить конкурентоспособность компании на рынке.

В рамках сотрудничества последовательно было реализовано несколько проектов:

  • оцифровка, анализ и оптимизация процесса закупок при помощи технологии Process Mining;
  • выделение операций, имеющих высокий потенциал для дальнейшей автоматизации/роботизации на основе Task Mining.

«Мы четко знали, что хотим получить, – сказал Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок. – От Process Mining – карту процесса закупок для получения представления о его фактическом состоянии и дашборды, отражающие временные метрики. От Task Mining – топ наиболее выгодных для дальнейшей роботизации операций, чтобы высвободить время наших сотрудников. Пилотом мы остались довольны, все задачи проекта успешно решены благодаря профессиональному подходу кроссплатформенных команд "Генериум" и "Инфомаксимум"».

Итогами проекта стали: потенциал для ускорения процесса на 21% и сокращения трудозатрат профильных специалистов на 17%. Кроме того, были построены кастомные дашборды с заданными «Генериумом» метриками, разработан ряд рекомендаций по оптимизации процесса закупок и действиям сотрудников.

«Установление максимальной прозрачности внутренних процессов и действий сотрудников для получения ощутимого экономического эффекта – важнейшие задачи современного бизнеса, которые можно решить с Proceset, – отметил Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум». – Это был очень интересный опыт работы с фармацевтической отраслью, и мы рады, что удалось успешно выполнить все проектные задачи и заложить основу для долгосрочного сотрудничества».

erid:2SDnjePYmoEРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

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