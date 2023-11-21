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«Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей

ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С помощью МЧД предприниматели могут законно делегировать подписание электронных документов сотрудникам организации. Об этом CNews сообщили представители компании «Эвотор».

С 1 сентября 2023 г. введен новый механизм подписания электронных документов сотрудниками организации. Работники могут использовать электронную подпись физлица вместе с машиночитаемой доверенностью (МЧД). МЧД - это электронный аналог бумажной доверенности в формате XML-файла, которую руководитель подписал квалифицированной электронной подписью (КЭП).

«Эвотор» поддержал использование МЧД в сервисах «Маркировка», «ЭДО» и «УТМ плюс» ― в этих приложениях предприниматели направляют данные в госсистемы (ЕГАИС, «Честный знак») и обмениваются документами по ЭДО. Сотрудники могут подписывать документы новым способом (ЭП физлица + МЧД) как в личном кабинете «Эвотора», так на смарт-терминале при приемке электронных накладных.

«Выпустить МЧД на сотрудника можно онлайн, на сайте ФНС. Добавление МЧД в личном кабинете «Эвотора» и на смарт-терминале занимает всего несколько минут. Таким образом предприниматели могут законным способом делегировать своим сотрудникам на точке право принимать, подписывать или корректировать электронные накладные на смарт-терминале после сверки с поставкой. Использование ЭДО упрощает учет в магазине ― после приемки данные из электронной накладной автоматически обновляют товарные остатки в кассе и товароучетной системе», ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям «Эвотора».

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк. Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе».

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