65% жителей Санкт-Петербурга считает, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему

Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону. В этом уверены 65% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Интересно, что мужчины в данное утверждение верят чаще женщин — 61% и 39% соответственно. Такие данные получены в ходе исследования «Сберстрахования жизни». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Больше всего респондентов-оптимистов относятся к возрастной категории 18–30 лет (72%), меньше всего — среди людей старше 60 лет (56%). Чаще остальных положительных изменений от внедрения ИИ ждут россияне с неполным высшим и послевузовским образованием (72% и 70% соответственно), реже — со средним техническим образованием (51%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Сегодня технологии искусственного интеллекта быстро входят в нашу жизнь. Многие привычные нам сервисы и услуги уже работают на базе таких технологий, и мы не всегда это замечаем. И, как мы видим из данных нашего исследования, 47% жителей Санкт-Петербурга из тех, кто ждет положительных изменений, называют искусственный интеллект источником блага. Вот конкретные ожидания от использования таких технологий. ИИ станет помощником человека на производстве и в быту, заменив тяжелый монотонный труд (24%). ИИ повысит производительность труда (15%). ИИ позволит создать новые профессии (12%). ИИ поможет людям повысить уровень благосостояния (5%). Мы в «Сбере» верим, что дальнейшее развитие и грамотное использование технологий ИИ позволит существенно повысить и уровень обслуживания, и уровень благосостояния общества. Уже сегодня в своей работе мы используем ИИ для улучшения клиентского опыта. Так, в этом году нам удалось существенно сократить сроки урегулирования страховых случаев. Кроме того, мы верим, что человеку нужно предлагать тот продукт, в котором он нуждается именно в конкретный момент. И в этом нам также поможет искусственный интеллект».

Большинство респондентов полагают, что сильнее всего ИИ внедрится в ИТ-сферу — такой вариант выбрали больше половины (52%) участников опроса. Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, каждый четвертый (27%) — в медицине, а каждый шестой (17%) — в образовании. Еще 9% россиян ожидают внедрения данных технологий в сферу услуг, по 7% — в творческих профессиях и перевозках.

Каждый шестой (17%) россиянин уверен, что ощутимые изменения от использования ИИ произойдут на горизонте до 15 лет, каждый седьмой (14%) ждет изменений в течение 10 лет, а каждый восьмой — уже через пять лет. Меньше всего тех, кто ждет изменений на горизонте от 25 до 40 лет, — 6,5% и 6% соответственно. Еще 14% россиян уверены, что никаких изменений с внедрением ИИ ждать не стоит.

Среди тех участников опроса, кто не ожидает в своей жизни изменений к лучшему от внедрения искусственного интеллекта, большинство в качестве причины недоверия к данной технологии назвали сбои и ошибки, к которым приводит использование ИИ (35%). Не понимают, как он работает, 31% опрошенных. Каждого пятого смущает, что искусственный интеллект лишен морали, этики и чувств. 14% уверены, что с помощью ИИ можно совершать преступления, 5% — что развитие искусственного интеллекта приводит к деградации человека.

Раннее стало известно, что более 60% россиян ежедневно пользуются сервисами на базе ИИ

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