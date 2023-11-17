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Треть опрошенных россиян положительно относятся к искусственному интеллекту в банках и МФО

Каждый третий опрошенный россиянин положительно относится к применению искусственного интеллекта (ИИ) в онлайн-кредитовании. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру», проанализировав результаты опроса 3000 пользователей в возрасте от 18 до 65 лет.

Как показало исследование, 33% респондентов положительно описывают влияние ИИ на сферу онлайн-кредитования. Более половины из них (55%) убеждены, что эта область науки делает сервисы банков и МФО технологичнее и безопаснее. Каждый пятый отметил, что благодаря ИИ улучшается качество обслуживания в онлайн-каналах за счет сокращения времени обработки запросов. При этом 25% респондентов считают, что с применением ИИ подборки продуктов и услуг, которые предлагают финансовые компании, соответствуют их индивидуальным интересам.

Тем не менее, 42% опрошенных россиян настороженно относятся к применению искусственного интеллекта в банках и МФО. Большинство респондентов этой группы (47%) указали, что в первую очередь их беспокоит вопрос защиты персональной информации. В частности, они не готовы делиться биометрическими данными с компаниями, потому что опасаются утечек. Треть пользователей пояснили, что пока не доверяют ИИ, потому что эти разработки могут стать инструментами финансовых мошенников. Кроме того, 20% опрошенных ответили, что в некоторых ситуациях предпочли бы взаимодействовать с человеком, а не программой. Так, респонденты поделились опытом, когда при обращении в поддержку голосовые помощники не могут решить их изначальную проблему, а только забирают время на прослушивание неактуальной информации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ не собирается идти с огнем и мечом на искусственный интеллект, но будет защищать граждан от рисков, связанных с этой сферой разработок.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор «Выберу.ру»: «Риск-ориентированный подход Банка России в регулировании ИИ не только усилит финансовую безопасность населения, но и даст сигнал организациям взвешенно подходить к внедрению инноваций и грамотно использовать потенциал ИИ для улучшения своих сервисов. Это позволит укрепить доверие россиян к инновационным разработкам с применением ИИ и повысит прозрачность рынка онлайн-кредитования».

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