НСГ автоматизировала учет персональных данных с решением от ARinteg

Компания «Независимая страховая группа» совместно с российским системным интегратором на рынке информационной безопасности ARinteg реализовала проект по внедрению ПО «Учет персональных данных» для платформы «1С: ЗУП», который значительно упростил работу сотрудников по документообороту в рамках 152-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Продукт обладает понятной бизнес-логикой в рамках привычного интерфейса «1С», поэтому освоили его быстро, – отметил начальник управления ИТ ООО СК «НСГ» Александр Бахарев. – Внедрение позволило существенно сократить время на документооборот в рамках 152-ФЗ. Модуль «1С: УПДн» содержит все необходимые шаблоны и формы документов. Теперь можем использовать данные из регистров и типовой функционал для осуществления контроля в «1С: ЗУП».

«Наш модуль «1С: УПДн» легко интегрируется с конфигурацией «1С: ЗУП», при этом последняя останется на поддержке и процесс ее обновления не меняется», – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк.

Решение позволяет поддерживать в актуальном состоянии документы, необходимые при обработке персональных данных (ПДн), происходит автоматическое обновление документов и форм при изменении нормативной базы. Сейчас в распоряжении СК «НСГ» – 34 комплекта регламентных документов по защите и процессам обработки персональных данных, которые соответствуют требованиям законодательства.

И это немаловажный момент, учитывая, что штрафы за утечку персональных данных, а также их обработку без письменного на то согласие владельцев (одно из самых частых нарушений), законодатели готовятся ужесточить. Соответствующие поправки вынесены на рассмотрение депутатов Госдумы. В частности, поправки в КоАП РФ предполагают наложение оборотных штрафов: за повторную утечку на уровне 0,1-3% от оборота, но не менее 15 млн и не более 500 млн руб. Между тем защита персональных данных начинается с организации правильных процессов обращения с ними, и в этом помогает модуль для «1С: УПДн», разработанный ARinteg.

Продукт зарегистрирован под №10346 в реестре отечественного ПО и сертифицирован компанией «1С» как расширение приложения «1С: ЗУП». Обеспечивает весь комплекс работ с субъектами ПДн: от интеграции с системами учета до смены ответственных лиц. Позволяет вести работу с персональными данными по нескольким организациям или структурным подразделениям, есть доступ к библиотеке готовых регламентов, к работе с запросами от контролирующих органов.

«Программа автоматически формирует проекты согласий на обработку персональных данных для любых субъектов ПДн на основании предварительно заполненного перечня. Модуль подсоединяется к базе данных отдела кадров и «видит» сотрудников и должности, а также изменения в штатном расписании. Поэтому если меняется ответственный за обработку персональных данных, то для выпуска нового приказа достаточно только нажать кнопку. После этого база по персональным данным автоматически перестраивается», – отметили разработчики.

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Компания ARinteg – системный интегратор. Обеспечивает защиту информационных ресурсов, оказывает экспертно-аналитические, технические, консалтинговой услуги в области информационной безопасности, разрабатывает и развивает собственные решения в сфере инфобеза. С 1996 г. выполняет подбор, проектирование, поставку программных и аппаратных решений. Помогает их оперативно внедрять, в дальнейшем обеспечивает их техническую поддержку и развитие. За последние пять лет ARinteg реализовала свыше 5 тыс. проектов и для более чем 1,2 тыс. компаний. 2022 г. завершила с 45% динамикой к 2021 г. ARinteg имеет все необходимые лицензии и сертификаты в сфере информационной безопасности, в том числе ФСТЭК, ФСБ, МЧС, Минобороны России.