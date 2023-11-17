KDL оптимизировала затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса»

Федеральная лабораторная сеть KDL, включающая 14 лабораторий и более 400 медицинских офисов по всей России, перевела бизнес-процессы в экосистему «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 2 тыс. сотрудников компании пользуются сервисами виртуального офиса. Переход позволил избежать капитальных затрат в размере более 2 млн руб. и оптимизировать ежемесячные операционные расходы.

Перед миграцией в «Яндекс 360 для бизнеса» компания изучала возможности создания собственной инфраструктуры и различные готовые решения на рынке SaaS-продуктов. Одним из ключевых критериев выбора вендора являлось наличие в одной экосистеме необходимых инструментов: почта и видеоконференцсвязь, возможность совместной работы над файлами, гибкие инструменты администрирования, а также доступность интеграций с другими корпоративными системами.

«Когда мы сравнивали решения, то также оценивали капитальные затраты на миграцию и последующие операционные расходы на обслуживание инфраструктуры. Работа в виртуальном офисе «Яндекс 360 для бизнеса» оказалась менее затратной, чем содержание собственной платформы», — сказал Алексей Рожков, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры KDL.

По оценке KDL, создание собственной ИТ-инфраструктуры обошлось бы более чем в 2 млн руб., а ежемесячные операционные расходы на ее поддержание и обеспечение бизнес-процессов компании не менее 100 тыс. рублей.

«Построение и обслуживание собственной IT-инфраструктуры перестало быть необходимостью, когда начали широко распространяться облачные решения. Мы видим эту тенденцию и развиваем функционал сервисов «Яндекс 360 для бизнеса», чтобы они помогали решать максимум бизнес-задач при меньших затратах. Доступный виртуальный офис позволяет организовать работу как крупному бизнесу с большим штатом сотрудников, так и небольшим компаниям, которые тоже стремятся к цифровизации процессов», — сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

Процесс переезда в «Яндекс 360 для бизнеса» занял два месяца: за это время удалось полностью перенести корпоративные данные и учётные записи. Теперь 2 тыс. сотрудников KDL используют облачные сервисы: «Диск» для общей работы над документами, «Почту» для внутренней переписки, «Мессенджер» для оперативной коммуникации, а обсуждения ключевых вопросов с командами из региональных офисов проводят в формате видеовстреч в «Телемосте».