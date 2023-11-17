C3 Solutions представила рынку обновленную линейку продукции

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и других ИТ-объектов, представила обновленную линейку своей продукции. С помощью комплексных решений C3 Solutions российские компании смогут выстраивать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Компанией были представлены новые модели источников бесперебойного питания с сервисной поддержкой от C3 Solutions. Устройства будут востребованы промышленными предприятиями, коммерческими и государственными организациями, считают в компании. Они дополнят уже имеющиеся в портфеле С3 Solutions ИБП модульной архитектуры, ориентированные на защиту серверного оборудования в ЦОДах. Решения для защиты от перебоев в электроснабжении смогу обеспечить непрерывность промышленных и производственных процессов, предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования.

Также C3 Solutions представила обновленную линейку микроЦОДов для компаний, заинтересованных в повышенном уровне безопасности данных и беспрерывном локальном доступе к вычислительным мощностям. Ключевые преимущества – расчетная электрическая ИТ-нагрузка и вместительность новых моделей, которая в базовой версии составляет от 1,0 кВт и 16 U до 25,5 кВт и 74 U соответственно. Высокая степень защиты корпуса позволит разместить микроЦОД в любом месте, в том числе с повышенным уровнем запыления, не требуя продолжительного и дорогостоящего создания специализированных помещений.

Также был представлен серверный шкаф новой линейки Major, призванный решить проблему установки глубокого активного оборудования независимо от размеров сервера того или иного производителя. В шкафу можно разместить сервер глубиной более метра и при этом легко эксплуатировать блоки распределения питания (БРП) в задней части шкафа. Кроме того, конструкция шкафа позволяет повесить блок распределения питания боком, оставив свободным 19-дюймовое монтажное пространство.

Специалисты R&D-департамента С3 Solutions презентовали новые линейки структурированных кабельных систем и блоки распределения питания, которые изготавливаются на собственной производственной площадке компании. БРП, включающие модуль мониторинга на базе процессора «Байкал», позволят предприятиям контролировать электропитание и управлять каждой розеткой. С помощью подключаемых датчиков теперь можно мониторить температуру, влажность, протечку воды, появление дыма и открытие дверей шкафа.

C3 Solutions также объявила о совершенствовании своей партнерской и ценовой политики. Регулируемое количество дистрибьюторов и четкие и понятные правила работы в канале позволят соблюдать интересы всех участников процесса поставки. Обновленная продуктовая линейка даст возможность партнерам сотрудничать с C3 Solutions в режиме «единого окна», предоставляя заказчикам весь необходимый спектр инженерного оборудования.