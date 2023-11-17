38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице

По результатам опроса, проведенного системным интегратором ITFB Group и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, люди хотели бы использовать в своей работе искусственный интеллект, чтобы избавиться от рутины. 38% опрошенных уверены, что внедрение подобных сервисов освободит им время для решения задач, связанных с построением карьеры. И такого мнения чаще придерживаются молодые люди — так ответили 48% опрошенных в возрасте до 34 лет. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Опрос проводился с 14 по 26 сентября 2023 г. среди 2 тыс. работников и соискателей.

Рутина присутствует в рабочих процессах большинства россиян, причем о большом объеме таких задач говорит 37%. И чаще это отмечают женщины — 40% против 35% мужчин. Отличается отношение к рутине и среди респондентов разных возрастов. Так, молодые люди в возрасте 25–34 лет считают, что в их работе много рутины. Противоположного мнения придерживается старшее поколение — 55+ лет. Большинство хотели бы внедрения сервисов автоматизации на работе: для 37% это фактор повышения эффективности, для 16% — реализации более творческих задач. Эти ответы были наиболее популярными среди молодых людей. При этом лишь 39% уже применяют средства автоматизации.

Среди опрошенных есть и те, кто хотел бы расширить сферу применения технологий и полностью передать всю рутину искусственному интеллекту — таких оказалось 23%. Среди сторонников тотальной автоматизации оказалось больше всего мужчин — 9% против 5% женщин. Тем не менее, часть людей относится к технологиям с настороженностью. Они отмечают свою неуверенность в сохранении конфиденциальности, риск потери работы и сложность в освоении сервисов.

«Треть опрошенных назвала самыми рутинными в своей работе задачи по переводу ценных и полезных данных из различных документов в цифровой вид, а также перенос этих данных в сторонние информационные системы и базы данных. Тем не менее, на рынке есть сервисы, позволяющие автоматизировать процессы извлечения данных и переносить их в необходимый для конечного пользователя формат. К примеру, наша собственная разработка — платформа ITFB EasyDoc — помогла нескольким компаниям из финансовой сферы разгрузить бухгалтеров и юристов. Те задачи, которые сотрудники этих компаний делали вручную по несколько дней, платформа выполняет буквально за несколько минут. При таком подходе у специалистов освобождается время на другие задачи, они не устают от однообразной работы, совершают меньше ошибок», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса компании ITFB Group.

Больше половины опрошенных хотели бы использовать освободившееся время для обучения и получения новых навыков. Причем чаще к этому стремится молодежь в возрасте 18–24 лет. Около 42% будут более эффективно выполнять свои рабочие обязанности, 38% — надеются быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Среди «карьеристов» тоже преобладают молодые люди.

Также 37% опрошенных хотели бы вместо рутины решать творческие задачи, а 29% — работать с новыми направлениями, если рутина будет автоматизирована. Еще 10% россиян предпочли бы отдыхать в освободившееся от рутины время, а 7% — меньше пользоваться компьютером. Сторонников дополнительного отдыха больше среди мужчин — 12% против 7% женщин.

«Технологии разгрузили рабочие будни некоторых специалистов, но освободившееся время займут другие задачи. Например, нужно проверять работу ИИ и управлять проектами. Пока профессия промт-инженера кажется футуристичной. Однако большинство людей понимают, что это ненадолго. Сегодня ИИ в обличии, например, чат-бота — это условно бесплатная рабочая сила, которая проходит испытательный срок у людей. Те, кто наладит с искусственным интеллектом общий язык и научится правильно формулировать задачи, в будущем получат надежного и быстрого помощника», — сказал Никита Бугров, руководитель направления «Инновации» в hh.ru.

Самым технологичным регионом оказалась далеко не столица. Больше всего людей, которые уже используют сервисы автоматизации и хотели бы еще более широкого их внедрения, оказалось среди жителей Краснодара — 25% против 16% в среднем по России. Далее в списке ростовчане (20%) и нижегородцы (19%).

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ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Рязани.

HeadHunter (hh.ru) — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.