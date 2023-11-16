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«Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики

«Яндекс плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные используются для составления спортивной статистики и аналитики. Система уже используется в матчах Российской премьер-лиги.

«По сути, мы обучаем машину понимать, что именно игрок в данный момент делает на поле. Начали с футбола, где есть развитая технологическая база, но в будущем планируем охватить и другие виды спорта. Собранная нами статистика может использоваться не только тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», — сказал директор по развитию спортивного направления Яндекс плюса Сергей Бархударьян.

Движения футболистов фиксируют четыре камеры с разрешением 6K — по одной за воротами и две на центральной точке сбоку от кромки поля. Видеопоток с камер анализирует нейросеть. По результатам анализа составляется профессиональная статистика: какое расстояние каждый футболист преодолел с начала игры, каковы его максимальная и средняя скорости, по какой траектории он перемещался на поле и многие другие действия спортсменов во время игры.

С сезона 2023/2024 «Яндекс плюс» при содействии компании VSporte является официальным поставщиком спортивной аналитики Российской премьер-лиги. Система трекинга снимает и обрабатывает каждый матч РПЛ. Статистические данные поступают на аналитическую платформу, доступ к которой имеют все клубы РПЛ и представители лиги.

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