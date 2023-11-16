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В 2024 году доля отечественных ИТ-продуктов в сетевых проектах вырастет на 25–30%: тренды на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры

Необходимость внедрения отечественных сетевых решений и локализации инфраструктуры побудила российские компании пересмотреть подход к построению своей ИТ-инфраструктуры. «В течение прошлого года организации тестировали российские продукты, перераспределяли бюджеты и планировали переход на новые системы. В конце текущего года использование российских решений в сетевых проектах увеличилось в восемь раз. По нашим прогнозам, в 2024 году доля использования отечественных ИТ-продуктов по отношению к общим продажам в сетевых проектах может вырасти еще на 25–30%», — комментирует ситуацию на рынке Сергей Андронов, директор центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».

Эти и другие тренды последних двух лет на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры будут обсуждаться на масштабной конференции IT Elements 22-23 ноября в Москве. Первый день будет посвящен сетевым решениям. Речь пойдет об опыте использования White Box, создании сетевых фабрик, построении частных LTE-сетей и использовании решений SD-WAN. ИТ-эксперты поделятся опытом создания сетей на отечественных решениях, расскажут о трендах в строительстве ЦОД и автоматизации работы с сетями с помощью DevNetOps. В мероприятии примут участие представители 40 крупнейших российских компаний, а также будут представлены 20 демо и 20 презентаций от ведущих ИТ-директоров и техлидов.

«Компании активно развивают внутреннюю разработку, а также усиливается тренд на построение платформ для разработчиков», — отмечает Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений компании «Инфосистемы Джет». С приостановкой работы иностранных производителей на российском рынке бизнесу приходится либо разрабатывать собственные продукты, либо дорабатывать имеющиеся решения.

Тем не менее, внутренней экспертизы на всех этапах построения и поддержки инфраструктуры у компаний не всегда хватает. Растет потребность в поддержке от сервис-партнеров и системных интеграторов. Последние имеют возможность тестировать различные модели и их совместимость между собой и с текущей ИТ-инфраструктурой компании. Так, команда «Инфосистемы Джет» создала собственную лабораторию тестирования отечественных решений Jet RuLab. В лаборатории собраны российские ИТ-решения по 14 направлениям, включая клиентские устройства, серверное и сетевое оборудование, VDI, системное ПО, DevSecOps и другие. Специалисты компании проводят шесть различных видов тестирования: компонентное, интеграционное, системное, нагрузочное, функциональное, миграционное. Такой подход позволяет накопить опыт работы с новыми решениями и рекомендовать лучшие варианты под конкретные задачи заказчиков.

В крупном корпоративном сегменте прослеживается еще одна тенденция. Сегодня наблюдается недостаток решений по автоматизации работы сетей, от первичного развертывания сети до мониторинга и сопровождения. Компании ищут технологии, которые позволят снизить операционные затраты на поддержание сетевой инфраструктуры, повысить надежность и качество ее работы, а также обеспечить соответствие сети требованиям бизнеса.

Крупные компании, обладающие собственной сетевой инфраструктурой и дата-центрами, стараются максимально автоматизировать работу с сетью. «Применение подхода DevNetOps помогает оптимизировать ресурсозатраты. Методология позволяет более чем на 50% сократить количество ошибок при настройке сетей, а также в десятки раз ускорить сбор необходимой информации с оборудования сети передачи данных», — комментирует Илья Фурцев, руководитель отдела поддержки продаж сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».

Обсудить успешные кейсы, узнать об опыте коллег, посетить выставку ИТ-решений и пообщаться с вендорами можно будет на конференции IT Elements. Первый день, 22 ноября, посвящен сетям, 23 ноября — время инфраструктуры. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

erid:2SDnjdYL3i8Рекламодатель: АО «Инфосистемы Джет»ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195Сайт: https://jet.su/

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