«Техаудит» выпустил новый релиз «Суперсет ТА»

Компания «Техаудит» объявила о выпуске большого пакета обновлений к собственной BI-платформе «Суперсет ТА». Новая версия получила индекс 3.0.1 — первые два разряда означают номер мажорного релиза от Apache Superset, функционал которого включен в версию, последний - порядковый номер версии «Суперсет ТА», построенной на этом релизе. Об этом CNews сообщили представители компании «Техаудит».

Новая версия «Суперсет ТА» включает в себя ряд существенных функциональных изменений, реализованных «Техаудитом», среди которых: новый иерархический фильтр с чекбоксами для выбора значений, оснащенный системой поиска, помогающей ориентироваться в аналитиках с большим количеством элементов; возможность использовать в самом фильтре значения одного поля датасета, а в условия SQL-запроса подставлять другое – функция позволяет упростить процессы подготовки витрин для дашбордов и повысить производительность дашбордов за счет сокращения операций соединения таблиц; выгрузка в Excel табличных представлений с сохранением форматов данных, настроек условного форматирования и параметров столбцов во внутреннем формате Excel. Таким образом, выгрузки сразу готовы для дальнейшей обработки и не требуют от пользователя дополнительных манипуляций с элементами таблиц; выгрузка дашборда целиком в виде архива, содержащего собственно данные в формате Excel и их визуальные представления в виде изображений PNG; улучшения в табличных представлениях, включая обновленный функционал условного форматирования и ряд других полезных настроек.

«Функционал новой версии «Суперсет ТА» включает в себя наши собственные разработки и все изменения, появившиеся в недавно выпущенном ванильном релизе, в разработке которых наши специалисты также принимали участие. Несмотря на то, что у нас коммерческий продукт, мы стараемся сохранить и дух open source — часть кода размещается в основновном репозитории Apache. Если говорить о нашем вкладе в Apache Superset 3.0, то «Техаудит» вошел в топ-20 контрибуторов, – отметил Евгений Целиков, руководитель группы разработки «Техаудит». – В ближайшее время ожидается множество новинок, в том числе, касающихся возможностей экспорта дашбордов и обновлений в визуализациях, а также новый чарт «Диаграмма Ганта» - они будут включены в следующую версию, для выпуска который мы не планируем ждать нового мажорного релиза от Apache».

Платформа «Суперсет ТА» была внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России (Реестровая запись №17614 от 17.05.2023 г.). Текущий релиз стал вторым значительным обновлением с момента регистрации. Собственная ветка Apache Superset развивается «Техаудитом» более двух лет. За это время платформа накопила множество дополнений, отличающих ее от оригинала: полностью переведенный на русский язык пользовательский интерфейс и локализация по российским стандартам; расширенные возможности экспорта чартов; значительно доработанные возможности настройки таблиц и кросс-таблиц; улучшенный функционал рассылок, фильтров и фильтр-сетов; новый фильтр времени в виде слайдера; новые чарты, включая каскадную диаграмму, визуализацию данных с привязкой к картографической основе и схемам.

«Появление «Суперсет ТА» стало возможно благодаря нашему многолетнему опыту промышленной эксплуатации BI-систем на платформе Apache Superset. Мы глубоко погрузились и изучили процессы, связанные с развертыванием, конфигурированием и эксплуатацией этого программного продукта, – добавил Сергей Шургин, руководитель BI-практики «Техаудит». – Сейчас, кроме самой платформы «Суперсет ТА» и услуг, связанных с разработкой BI-контента и миграции дашбордов с других систем, мы предоставляем сервисы по обучению и техническому сопровождению, консультируем крупный бизнес в случаях масштабных деплоев платформы, осуществляем кастомную разработку для закрытых веток».

***

BI-платформа «Суперсет ТА» - кросс-индустриальное решение, использующееся в розничных сетях, торговых компаниях, нефтегазовой отрасли, металлургических холдингах, органах государственной власти в России, Белоруссии и Казахстане.

«Техаудит» основан в 2017 г. выпускниками МФТИ и членами физтех-союза. Ключевая экспертиза – технологический аудит, внедрение корпоративных инноваций, разработка информационных систем в области аналитики и поддержки процессов управления бизнесом. Развиваемое «Техаудит» BI-направление специализируется на внедрении и развитий решений в области бизнес-аналитики и хранилищ на основе современных платформ управления данными, а также разработке собственной BI-платформы «Суперсет ТА», основанной на открытом коде Apache Superset.