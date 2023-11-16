«Ростелеком» обеспечит связью и умными цифровыми сервисами тысячу домохозяйств в Новом Уренгое и Салехарде

«Ростелеком» расширит зону присутствия в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания обеспечит связью и подключит умные цифровые сервисы еще для 1000 домохозяйств региона в уже заселенных многоквартирных домах и новостройках Нового Уренгоя и Салехарда. Самый большой объем работ специалисты провайдера выполнят в газовой столице Ямала. Там услуги «Ростелекома» появятся сразу в семи домах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Бадинский, начальник управления информатизации администрации Нового Уренгоя: «Цифровизация и связь — неотъемлемые части нашей жизни. Сейчас умные технологии активно используют в работе, учебе и быту. Нам тоже важно идти в ногу со временем. Население Нового Уренгоя постоянно растет, строятся новые дома, открываются различные предприятия и организации. Наличие стабильного высокоскоростного интернета позволит сделать качество жизни северян еще выше, а взаимодействие с органами власти — эффективнее».

Оптика появится в многоэтажках Нового Уренгоя на улицах Нефтяников, Таежной и Ямальской, а также в микрорайоне Созидателей. В новостройках также будут работать умные домофоны, интерактивное телевидение и абонентские терминалы. В Салехарде такой же набор услуг подключат в строящейся многоэтажке на пересечении улиц Мичурина и Республики. А в столичном микрорайоне Обдорский каждую квартиру обеспечат доступом в глобальную сеть. Всего же с начала года в столице Ямала оптический интернет подключили в девяти многоквартирных домах.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «"Ростелеком" ежегодно строит и модернизирует линии связи, чтобы жители Ямала могли всегда активно пользоваться интернетом. Сегодня оптикой охвачено более 96% домохозяйств Арктического региона. Мы строим инфраструктуру в городах и удаленных поселениях. Это дает нашим абонентам устойчивость сигнала, высокую скорость доступа в глобальную Сеть и возможность пользоваться нашими ресурсоемкими цифровыми сервисами, список которых постоянно расширяется. Например, "Ростелеком. ключ" презентовали в округе всего несколько лет назад. Сейчас на Ямале работает уже более сотни умных домофонов».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.