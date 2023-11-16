Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей

Компания «АЛГОМ», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и «Цифромед», головная компания цифрового кластера «Медицина» ПАО «Ростелеком», закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для здравоохранения – «РТК-инномед». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«РТК-инномед» сфокусируется на развитии продуктов персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников, используя российский и международный опыт. Решения призваны объединить знания медицинских организаций в единый цифровой актив, доступный на рабочих местах специалистов для поддержки принятия клинических решений и повышения квалификации без отрыва от профессиональной деятельности.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «Вместе с “Ростелекомом” команда нашего резидента выходит на новый уровень развития. Ресурсы “Цифромед” позволят им внедрить платформу “Алгом” в тысячи медицинских учреждений. Врачи получат удобный инструмент, который будет помогать им каждый день развиваться профессионально, используя российский и международный опыт и знания, заложенные в платформу “Алгом”. Эта сделка – еще один шаг в цифровой трансформации отрасли здравоохранения в нашей стране».

В рамках задачи по цифровизации отрасли здравоохранения и обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами продукты «РТК-инномед» уже доступны для врачей на платформах Единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) и Единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России (ЕВМИАС ФМБА).

Владимир Пасынков, генеральный директор «Цифромед»: «Группа компаний “Цифромед” принимает активное участие в цифровой трансформации отрасли здравоохранения. В линейке наших продуктов есть различные сервисы для пациентов, такие как телемедицина и устройства для дистанционного мониторинга, а также решения на базе искусственного интеллекта. Продукты персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников расширят возможности наших заказчиков, ведь качество работы медицинских организаций напрямую зависит от знаний и квалификации врачей, которые там работают. Возможность в режиме реального времени пользоваться самыми актуальными клиническими рекомендациями и проходить обучение вооружит специалистов еще одним удобным инструментом, позволяющим повысить качество медицинских услуг».

Планируется, что в дальнейшем продукты персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников будут интегрированы в единую цифровую платформу для регионального здравоохранения и станут доступны для проведения тестирования знаний врачей коммерческих медицинских организаций.

Сергей Березецкий, генеральный директор «РТК-инномед»: «Мы уверены, что наше партнерство внесет свой вклад в развитие цифровых медицинских сервисов помощи врачам в ежедневной работе и диагностике. Кроме того, для нас важно, что совместно с “Цифромед” мы сможет усилить наши продукты по адаптивному обучению, которые позволяют подстраивать обучение в зависимости от индивидуальных потребностей врача. Это значительно повышает качество обучения и уровень профессиональной грамотности медицинского персонала, экономя ресурсы и время на обучение, что особенно актуально для работников первичного звена здравоохранения».

Решения помогут врачам получить в режиме реального времени новейшую информацию об актуальных подходах к диагностике и лечению, будут оперативно оповещать о появлении новой информации касательно заболеваний и протоколов лечения. Интерфейсы продуктов разрабатываются с учетом особенностей медицинской организации: прямо во время работы с электронной медицинской картой врач сможет видеть все клинические рекомендации, относящиеся к диагнозу или причине обращения пациента.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

Компания «Цифромед» создана в 2019 г. как центр компетенций по цифровизации здравоохранения, осуществляет разработку, внедрение и эксплуатацию решений для государственного и частного здравоохранения, включая Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ), Единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России (ЕВМИАС ФМБА), а также создает востребованные сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения.

Компания «АЛГОМ» работает на рынке medtech с 2017 г. и специализируется на развитии цифровых сервисов на основе доказательной медицины, продуктов персонализированной доставки контента и непрерывного обучения медицинских работников. Одним из стратегических партнеров «РТК-инномед» является негосударственный институт развития «Иннопрактика», совместно с которым ведется разработка платформы адаптивного обучения врачей.