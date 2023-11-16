CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Qtim перешла на корпоративный мессенджер Compass

Компания Qtim, разработчик цифровых платформ для онлайн-школ и образовательных организаций, перешла из Slack в корпоративный мессенджер Compass. Одна из причин – высокая стоимость американского сервиса. Кроме того, Slack ушел из России и отключает пространства российских команд.

Qtim занимается заказной разработкой и технической поддержкой высоконагруженных систем, мобильных приложений и сайтов. Одна из основных экспертных сфер компании – EdTech-платформы. Так, Qtim разработала образовательную онлайн-платформу и мобильное приложение для «Онлайн-школы №1», обучающей более 7 тыс. человек.

До 2023 г. команда Qtim строила коммуникацию в Slack. Однако из-за высокой стоимости подписки на сервис и риска блокировки рабочего пространства компания приняла решение перейти на российский корпоративный мессенджер.

Основные требования к новому продукту – удобный интерфейс, функции общения, как в Slack, а также гостевой доступ и API для интеграции с внешними сервисами. Одним из сервисов, соответствующих потребностям компании, стал Compass, в который компания перенесла общение сотрудников и коммуникацию с клиентами.

В результате команда получила корпоративный мессенджер, который позволяет общаться так же быстро, как в Slack. При этом компания тратит меньше денег на продление подписки, а поддержка Compass помогает настроить рабочие пространства компании и дает рекомендации, как наиболее эффективно организовать бизнес-процессы в мессенджере.

«По соотношению цена – качество функционал Compass сейчас – один из лучших доступных вариантов. Продукт интуитивно понятный: сотрудники смогли быстро адаптироваться, и эффективность работы уже сейчас выросла в среднем на 10%, – отметил Артем Трушин, COO Qtim. – Но сервису есть, куда расти – ждем видеоконференции, как в Slack».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят урезать гранты для ИT-компаний и повысить их уровень софинансирования

Россияне создали новый экологичный материал для оптоэлектроники

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров

Все учредители ИТ-компании подали заявления о своем банкротстве после невыплат зарплат и уголовного дела против гендиректора

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Показать еще

Наука

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям
Показать еще