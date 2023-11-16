Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами «Аквариус»

НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, совместно с разработчиком и производителем компьютерной техники «Аквариус» провели успешное развертывание операционной системы «Роса хром» на моноблоках Aquarius Mnb Pro T314, Aquarius Mnb Pro T514, Aquarius Mnb Pro T904, а также ПК Aquarius Pro P30 K43 и Aquarius Pro P30 K44.

По результатам проведенной валидации подтверждена полная совместимость клиентского оборудования Aquarius и ОС «Роса». Это зафиксировано сертификатом, подписанным обеими сторонами. Инженеры компаний провели серию тестирований и подтвердили эффективность работы программно-аппаратного комплекса. Это позволит партнерам создавать ИТ-решения, позволяющие заместить ушедших вендоров и соответствовать запросам рынка.

Технологическое сотрудничество отечественных разработчиков компьютерной техники и системного ПО, которое развивается с 2018 г., нацелено на создание совместимых продуктов для решения задач импортозамещения в ИТ-отрасли. Компании начинали с выпуска моноблоков и настольных ПК Aquarius, работающих под управлением десктопной версии ОС «Роса кобальт».

Aquarius Mnb Pro T314, Aquarius Mnb Pro T514, Aquarius Mnb Pro T904 – моноблочные системы для ежедневного использования ориентированы на потребности офисных сотрудников различных организаций.

ПК Aquarius Pro P30 K43 – компактный компьютер, обеспечивающий необходимую производительность различных приложений: браузеры, текстовые редакторы, редакторы таблиц, терминалы доступа к удаленным рабочим столам. Может применяться для обработки конфиденциальной информации и для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

ПК Aquarius Pro P30 K44 – современный персональный компьютер, который ориентирован на потребности сотрудников различных ведомств и организаций для ежедневного использования. Работает на материнской плате собственной разработки и производства.

«Роса хром» – операционная система, созданная на базе собственного репозитория Rosa 2021.1, на котором строятся серверная, десктопная и мобильная ОС. Репозиторий ОС «Роса хром» – один из крупнейших в мире и содержит более 30 тыс. приложений и компонентов. Поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, e2k («Эльбрус»), RISC-V.

Преимущества операционной системы «Роса хром»: безопасность, полная локализация разработки и обслуживания в России; привычная организация работы для пользователей Windows; среда разработки и сборки программных продуктов ABF; гибкая техническая политика и включение в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под номером 1607.

«Совместимость российских операционных систем с российским оборудованием – стратегическая задача отечественной ИТ-отрасли. Проблема обострилась с уходом международных компаний с рынка, кратно возрос спрос на российские решения. Совместно с партнерами мы стали активно искать альтернативы, прошли все этапы тестирования и достигли целевой совместимости. В дальнейшем ожидаем активного тиражирования подобных успешных кейсов в интересах различных заказчиков», – сказал Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

«Внедрение наших операционных систем на оборудовании ведущего российского производителя, компании «Аквариус», прошло успешно. Эта совместная инициатива идеально подходит для клиентов, которые стоят перед задачей перехода на отечественные решения в рамках импортозамещения, а также для тех, кто ценит эффективность, высокую производительность, надежность и совместимость при выборе национальных ИТ-решений», – отметил генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» Олег Карпицкий.