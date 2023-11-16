«Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor

«Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor.

Fine Edge Decor специализируется на создании элитных интерьеров и предметов декора в ОАЭ с 1999 г. Для автоматизации своей работы компания использовала разное ПО – учетную систему собственной разработки, а также Microsoft Excel. Чтобы получить такие данные как, например, себестоимость строительного или дизайн-проекта, финансовый результат или сумму дебиторской задолженности, приходилось использовать сразу две программы, а информацию между ними переносить вручную. Собирать такие показатели было достаточно трудоемко. При этом сотрудники и руководители часто сталкивались с ошибками в информации, которые возникали из-за человеческого фактора.

Компания обратилась к ИТ-интегратору «Первый бит» в Дубае. Учитывая желание клиента расширить функциональные возможности ПО, а также особенности производственного процесса компании, специалисты Первого Бита предложили внедрить решение для международных компаний собственной разработки FirstBit ERP. Помимо широкого функционала у этого ПО есть важное преимущество – оно аккредитовано Федеральным налоговым органом (FTA) в Объединенных Арабских Эмиратах.

Внедрение FirstBit ERP уже на старте нового строительного или дизайн-проекта позволяет оценить затраты и необходимые ресурсы. Это помогает рассчитать точную себестоимость объекта. Работы по всем проектам ведутся в единой системе – от обращения клиента и закупки расходных материалов до сдачи готового объекта. В любой момент можно отследить, на каком этапе находятся работы, проверить и проконтролировать дедлайны. Благодаря этому проекты выполняются без сбоев и отклонений по срокам.

Отчетность для топ-менеджеров формируется автоматически по заданным параметрам и отправляется по расписанию им на электронные почты. Благодаря этому в том числе удалось оценить эффективность проекта по внедрению новой ERP-системы.

Среди ключевых результатов в Fine Edge Decor отмечают снижение затрат предприятия на 25% на закупки из-за неправильной оценки проектов и человеческих ошибок. На 50% сократилось время на согласование закупок, на 20% снизилось время, которое руководители проектов тратили на еженедельный анализ своих проектов. Благодаря внедрению инструментов планирования загрузки сотрудников на 12% сократились затраты на зарплату рабочих. А за счет внедрения электронных табелей учета рабочего времени на 33% сократилось время расчета заработной платы.