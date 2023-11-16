iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей»

Компания «Котофей» реализовала проект по внедрению платформы iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Решение позволило повысить обучаемость персонала, снизить риски и сократить временные затраты администраторов на проведение тренингов. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

«Котофей» – компания, производящая и продающая обувь для детей. Собственные магазины и открытые по франшизе, работают по всей России и в странах СНГ. В них работает более 2500 сотрудников.

Ранее в компании персонал обучали с помощью записей различных тренингов, которые хранились в корпоративном облаке. Но при этом было невозможно проконтролировать, насколько добросовестно сотрудники проходят обучение. С ростом бизнеса и открытием франчайзинговых точек назрела необходимость разработать и внедрить профессиональную систему обучения, которая бы позволила передавать новичкам опыт и знания в едином, правильном формате. Было принято решение запустить дистанционное обучение на специализированной платформе. После исследования рынка компания выбрала продукт iSpring.

На платформе iSpring Online специалисты по обучению публикуют курсы, проверяют самостоятельные задания, собирают аналитику. Система помогает получить представление о том, как материал воспринимается сотрудниками компании и ее партнеров в регионах.

Программа обучения продавцов в «Котофее» состоит из трех этапов. На первом назначается «велкам-курс», в котором рассказывается о компании и команде. Далее сотрудники изучают материаловедение и ассортимент.

В рамках следующей траектории продавцы учатся отрабатывать возражения, изучают основы психологии, а также особенности новинок, технологий, используемых в производстве и другие нюансы выпускаемой продукции.

Систему обучения в компании планируют расширить и создать дополнительные направления, которые упростят повышение квалификации сотрудников. Они смогут расти от продавца до администратора, затем до управляющего и т. д. Также в планах разработка и запуск программы обучения для производства.

При создании курсов тренинг-менеджеры используют весь доступный инструментарий площадки iSpring. В том числе, возможность делать видеоотчеты – сотрудники записывают их в рамках самостоятельной работы. Такой формат позволяет оценить прогресс новичков – насколько хорошо они знают продукцию, правильно ли и уверенно говорят, смогут ли использовать полученные знания непосредственно в процессе продаж.

Дистанционное обучение на платформе iSpring позволило разгрузить старший персонал – администраторы стали тратить меньше времени на передачу базовых знаний. Ресурс тренеров тоже используется более рационально. На очные тренинги их приглашают в те города, где необходимо обучить большую группу сотрудников или более глубоко проработать навыки.

«В результате внедрения системы СДО, нам удалось довести обученность сотрудников до 80%. Кроме того, мы добились единообразия знаний, которыми владеют продавцы. Компании это позволяет снизить риски, в том числе судебные, из-за ситуаций, когда два продавца озвучили покупателю противоположную информацию. Также появилась возможность применять индивидуальный подход к каждому сотруднику через оценку навыков и бережное отношение к его развитию в компании. Система обучения позволяет увидеть потенциал каждого и дать позитивную обратную связь. Мы это очень ценим», – сказал Николай Исаев, тренинг-менеджер «Котофея».

«Наши продукты помогают сделать процесс обучения сотрудников современным, выстроить качественную систему передачи знаний и повысить качество работы как компании в целом, так и каждого отдельного специалиста. Платформа iSpring позволяет максимально масштабировать обучение и контролировать его прохождение сотрудниками даже в самых территориально распределенных компаниях», – отметила Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

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iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.