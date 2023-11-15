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OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro

OCS Distribution предложила партнерам платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro российского производителя СБК («Система безопасных коммуникаций»).

CommuniGate Pro является масштабируемым решением для объединённых коммуникаций и VoIP, имеет сервер электронной почты и предоставляет стандартные функции программного обеспечения коллективной работы: составление календарного плана, плана задач и контактов. Также платформа позволяет пользователям обмениваться информацией через клиенты мгновенных сообщений.

CommuniGate Pro зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и подходит для использования как в коммерческих, так и в бюджетных организациях, в том числе — в университетах и школах.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с одним из ведущих производителей систем коммуникаций на российском рынке, — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS. — Наличие в продуктовом портфеле платформы CommuniGate Pro открывает для нас новые возможности в сфере импортозамещения и позволяет обеспечить партнеров полным стеком инфраструктурных решений».

«Импортозамещенный современный коммуникационный сервер с собственной линией поддержки и релизами, в которые также включены доработки по результатам обратной связи с пользователями, — это тот CommuniGate Pro, который мы предлагаем партнерам. Мы рады работать в партнерстве с OCS Distribution, в том числе, над будущими обновлениями продукта, которые планируем запускать ежеквартально», — сказал генеральный директор СБК Дмитрий Старовойтов.

Поддержкой платформы CommuniGate Pro займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

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