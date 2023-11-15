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Компания Duni перешла на «1С:ERP»

ГК assino, партнер фирмы «1С», внедрила информационную систему на базе решения «1С:ERP Управление предприятие 2» в компании Duni, международном производителе упаковки и предметов сервировки стола.

Торговое представительство «Дюни Рус» совместно с ГК assino в рамках сотрудничества по поддержке и развитию текущей учетной системы «:Комплексная автоматизация» инициировало проект по переходу на новую информационную систему для управления и учета деятельности компании по выставленным требованиям.

Основной системой автоматизации бизнес-процессов в компании являлся программный продукт «1С» — «1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1» на платформе «1С 8.3», которая была снята с поддержки.

Для того, чтобы получать регулярные обновления, вести отчетность по стандартам РСБУ, а также использовать полный функционал новой системы, — руководство компании приняло решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием». Эта информационная система является оптимальным вариантом для решения бизнес-задач компании в сфере ведения управленческого учета и формирования отчетов по МСФО.

Поскольку прежняя система, которую использовала компания Duni, была снята с поддержки, для соответствия требованиям законодательства РФ был необходим оперативный переход на новую информационную систему. Во время проекта была реализована интеграция с «1С:Зарплата и управление персоналом», в том числе для корректной односторонней загрузки данных по зарплате из «1C:ЗУП». Также для отправки документов на отгрузку, получения отгруженных товаров в виде сформированной расходной накладной был настроен двусторонний обмен со складом. Была настроена интеграция с системой «Контур EDI» для выгрузки первичных документов и загрузки заказов.

Кроме того, с целью ускорения внедрения и снижения стоимости владения ИТ-инфраструктурой компания assino предоставила сервера в аренду для размещения данных системы Duni.

По итогам реализации проекта все поставленные цели были достигнуты: внедрена современная система учёта с широким функционалом и соблюдением требований законодательства РФ, в 2 раза увеличена скорость работы системы, предоставлена возможность ведения учета по стандартам МСФО, организовано управление запасами, снабжением, сбытом, сервисным обслуживанием, цепочками поставок, реализован блок управления финансами, продаж, закупок и складской логистики

Компания assino продолжает оказывать сопровождение системы компании Duni в рамках SLA на корпоративном портале Hotline для бесперебойной работы и масштабирования бизнеса.

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