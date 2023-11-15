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Холдинг «Север авто» автоматизировал проверку контрагентов с API «Контур.фокуса»

Многопрофильный шинный холдинг «Север авто» автоматизировал проверку и мониторинг бизнес-партнеров, работающих по постоплате. Этого удалось достичь благодаря интеграции API «Контур.фокуса» в ERP-систему компании. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее проверка контрагентов сводилась к ручному анализу данных — специалисты сверяли сведения о бизнес-партнерах с чек-листами, утвержденными в компании. Но с быстрым развитием технологий и ростом количества данных этот подход стал рискованным и менее эффективным.

Чтобы оптимизировать бизнес-процесс служба по управлению дебиторской задолженностью предложила автоматизировать проверку. Выбор остановили на комплексном решении от «Контур.фокуса»: для детальной проверки подключили веб-версию, а автоматический скоринг настроили через API-версию.

Теперь массовая проверка и мониторинг контрагентов проводятся автоматически и занимают минуты: использование комплексного решения от «Контур.фокуса» позволило в три раза сократить время на первичную проверку.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса»: «Автоматизация проверки контрагентов — это устойчивый тренд последних лет среди крупных компаний. Это позволяет не только сэкономить ресурсы, но и повысить качество и прозрачность проверок за счет большого количества анализируемых параметров. Тем самым значительно упрощается процесс принятия решения о начале и продолжении сотрудничества с контрагентами».

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«Север авто» – многопрофильный холдинг, с 1998 г. объединяет ключевые направления шинного рынка, 17% оборота легковых шин в России проходит через компанию «Север авто». В холдинг входят 17 логистических центров и более 120 торгово-сервисных центров сети «Колесо.ру».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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