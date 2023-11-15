Актуальная версия САПР «Компас-3D» совместима с ОС Astra Linux 1.7

«Группа Астра» и компания «Аскон» продолжают сотрудничество в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra и сообщают об успешном завершении комплекса проверок совместимости актуальной версии системы автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D v22» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

В ходе тестирования эксперты убедились, что импортонезависимый программный стек работает корректно и стабильно: функциональные возможности его компонентов в полной мере доступны на рабочих местах под управлением Astra Linux.

«Компас-3D» используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в авиастроении, судостроении, машиностроении, приборостроении, металлургии, промышленном, гражданском строительстве и множестве других отраслей. Его применение позволяет инженерам создавать новую технику, а также обеспечивать ее модернизацию и сопровождение. В актуальной версии продукта имеются развитые возможности для трехмерного моделирования, в том числе объектного, поверхностного, твердотельного и листового, поддерживаются прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система зарегистрирована в реестре Минцифры и полностью импортонезависима: она построена на отечественном геометрическом ядре C3D, сертифицированном для работы под Astra Linux.

«Мы заинтересованы, чтобы все актуальные версии наших продуктов имели полную совместимость с ОС Astra Linux, используемой у наших заказчиков. Поэтому тесно сотрудничаем с «Группой Астра» и с выпуском каждой новой версии «Компас-3D» проводим соответствующий комплекс проверок для получения сертификата. Подобный сертификат имеет «Компас-3D» версии v21, и вот теперь v22», — сказал Игорь Волокитин, директор по продукту «Компас-3D».

«С уходом западных вендоров с российского рынка и необходимости перехода на отечественное ПО для клиентов важно получить не просто отдельные решения, а целый комплекс продуктов, который в полном объеме будет удовлетворять их потребности. Особенно это важно для предприятий, использующих в своей работе САПР-решения, такие как «Компас-3D». За последнее время компания «Аскон» и «Группа Астра» провели огромную работу с целью достижения высокого уровня продуктовой совместимости, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».